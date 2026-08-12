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Loai Mohamed

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Platini critica el duelo épico entre el París y el Bayern: ¡encajaron 9 goles y lo califican como el partido del siglo!

M. Platini
Paris Saint-Germain vs Bayern Múnich
Paris Saint-Germain
Bayern Múnich
Liga de Campeones
Francia
Alemania

La exestrella francesa se burla de los defensas de ambos equipos: se convirtieron en coladores

Michel Platini, leyenda del fútbol francés y triple ganador del Balón de Oro, dirigió duras críticas a la manera en que se percibe el fútbol moderno, al considerar que el juego se ha convertido en algo más cercano al "espectáculo" y que la valoración de los partidos ha pasado a estar vinculada al número de goles más que a la calidad del rendimiento y a los detalles técnicos.

En una extensa entrevista con la revista "L'Équipe", Platini recuperó su visión del fútbol, que describió como distinta de la que predomina en la actualidad, y criticó además la naturaleza de la relación entre jugadores, clubes y aficionados en comparación con lo que era durante su etapa como futbolista.

Platini declaró, según recogió RMC: "El fútbol profesional se ha convertido ahora en marcas comerciales y mercenarios. Nosotros jugábamos por el equipo y por los aficionados, pero hoy los jugadores dicen: quiero entrar en la historia, aunque no se vinculan a los clubes ni a los aficionados".

Platini rechaza calificar el duelo entre el PSG y el Bayern de "partido del siglo"

La visión de Platini se hizo evidente al hablar del emocionante duelo entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich en las semifinales de la Liga de Campeones de la temporada pasada, que presenció la anotación de 9 goles en el partido de ida y terminó con la victoria del conjunto francés por 5-4, antes de que ambos equipos empataran 1-1 en el encuentro de vuelta.

Y a pesar de que el partido de ida recibió amplios elogios y fue descrito en los medios de comunicación mundiales como el "partido del siglo", Platini tenía una visión completamente diferente.

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El expresidente de la UEFA afirmó: "Yo preferí el empate 1-1 del partido de vuelta".

El triple ganador del Balón de Oro añadió: "Una hermosa entrada defensiva y una gran parada del portero no son menos bellas que marcar un gol".

Después, Platini lanzó su crítica más dura al enfrentamiento: "Los porteros se han convertido en coladores y los defensas aún más, ¿cómo pueden encajar 9 goles y calificar el partido como el partido del siglo?".

Y continuó: "Realmente vivimos ahora en la era del espectáculo".

"Puede que no siempre tenga razón"

A pesar de su tono crítico, Platini reconoció que su visión no es necesariamente el juicio definitivo sobre el fútbol, dada la amplitud de la base de aficionados de este deporte y la diversidad de opiniones sobre lo que hace que un partido sea entretenido o excepcional.

Dijo: "Después de eso, hay dos mil millones de personas que hablan de fútbol y expresan sus sentimientos. Yo soy solo una persona más entre ellas, y puede que no siempre tenga razón".

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