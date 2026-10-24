Mientras Kompany permanecerá algunos días más en el hospital tras su colapso del jueves y estará varias semanas de baja para el club más laureado de Alemania, Joshua Kimmich, Luis Diaz, Jamal Musiala y Min-Jae Kim tampoco figuran en la convocatoria para el partido en Friburgo. Su sustituto, Aaron Danks, solo dispone de una «plantilla mermada» que, aun así, cuenta con mucha calidad.

Danks confirmó la baja de Kim en ausencia de Kompany durante la rueda de prensa del sábado. El defensa sufrió una «distensión muscular» en el partido de la Liga de Campeones del miércoles contra el FC Arsenal, por lo que tuvo que ser sustituido en el descanso. Así, todo apunta a que Dayot Upamecano y Jonathan Tah formarán la pareja de centrales.

Kimmich, por su parte, sigue ausente por la muerte de su padre. «Sigue con su familia y está pasando por un momento difícil. Tendrá todo el tiempo que necesite», dijo Danks. Aleksandar Pavlovic y Tom Bischof podrían jugar en el centro del campo, como ya hicieron contra los Gunners.

Diaz, que entró al campo contra el Arsenal y después tuvo que ser sustituido, sufre una rotura de un fascículo muscular. Se espera que esté de baja entre cuatro y seis semanas. Jamal Musiala continúa con su preparación tras sufrir una rotura de fibras musculares, aunque sigue siendo posible que regrese antes de finales de octubre.

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En ataque, las esperanzas recaen así en Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari y Lennart Karl. También podría echar una mano el lateral izquierdo Nathaniel Brown, como ya hizo al comienzo de la temporada.

Tras el partido contra el Friburgo, el Bayern continuará su camino en la Copa de Alemania entre semana: el miércoles, el 1. FC Magdeburg recibirá al defensor del título. El sábado siguiente llegará el gran duelo contra el BVB.