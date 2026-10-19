El Barcelona se prepara para afrontar las semanas más peligrosas de la temporada, pero no con el arma a la que está acostumbrado, sino con un consejo impactante desde dentro del club para el entrenador Hansi Flick: ¡ataca más despacio!

El gigante catalán, que ha ganado todos sus partidos esta temporada y no conoce otra cosa que la victoria, afronta dos exámenes de fuego: el primero, el martes ante el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes en la Liga de Campeones, y el segundo, el domingo en el Clásico ante el Real Madrid, en dos enfrentamientos que podrían decidir el destino de la temporada pese a que todavía estamos en octubre.

Según reveló el periodista Santi Ovalle en el programa "Carrusel" de la emisora española "Cadena SER", la directiva del Barcelona y el director deportivo han enviado un mensaje claro a Flick: el enfrentamiento ante el Paris no admite el estilo de ataque abierto y de intercambio de golpes que aplica ante todos los rivales, porque eso sería un suicidio frente al equipo de Luis Enrique. El club considera que la clave está en la paciencia y la posesión.

Ovalle transmitió el plan secreto que el Barcelona considera capaz de frenar al dos veces campeón de Europa: "Lo que necesitamos es tener el balón más que nunca, atacar a un ritmo más lento de lo habitual y controlar las transiciones rápidas del Paris Saint-Germain".

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Esta extrema cautela se debe a un trauma parisino que no termina, pues en las dos últimas visitas la victoria fue francesa. La temporada pasada, en la fase de grupos, el Paris dio la vuelta al marcador con dos goles de Senny Mayulu y Gonçalo Ramos en el minuto 90 después de que el Barcelona se adelantara con un gol de Ferran Torres, que ahora juega con esa misma camiseta del Paris.

Y antes de eso, en la temporada 2023-2024, el equipo de Enrique eliminó al Barcelona con una humillante derrota por 1-4 en el Camp Nou tras la expulsión de Araújo y la brillante actuación de Dembélé, Mbappé y Vitinha.

Y aunque la última visita del Barcelona al Parque de los Príncipes terminó con una emocionante victoria por 3-2, lo que ocurrió una semana después confirmó que ganar por sí solo no basta.

Ovalle concluye su informe con una pregunta cuya respuesta todos esperan: "Veremos si Flick escucha el consejo de la directiva y juega con paciencia, o si pide a sus jugadores seguir el estilo de ataque de intercambio de golpes como de costumbre".

Esta intensa semana llega en medio de un caos logístico que golpeó al equipo, pues tras arrollar al Real Betis por 5-2, el Barcelona quedó atrapado en Sevilla después de que su avión se retrasara desde las diez de la noche del sábado hasta la medianoche, luego hasta las dos de la madrugada y después hasta las cuatro, lo que obligó a Flick a devolver a los jugadores al hotel para descansar, antes de que el escenario se repitiera el lunes con el retraso de su viaje a París por la densa niebla en la capital francesa.



