Pjanic, el "fichaje" del Barça que presumía de ser madridista

El bosnio, que según muchos medios es un objetivo culé, siempre se ha declarado abiertamente merengue

Es un secreto a voces que Miralem Pjanic interesa al Barça. Así se rumorea en los medios de comunicación, que insisten con su fichaje, y así también se filtra desde algún despacho de la dirección deportiva del club. El bosnio pertenece a la de Turin, tiene 30 años y por lo que parece, está en la órbita azulgrana. Sin embargo, la insistencia de algunos medios catalanes por el posible fichaje de Pjanic en las últimas horas, aportando todo lujo de detalles, cifras y guiños, contrasta con la caprichosa hemeroteca.

Una hemeroteca que, si se consulta, las cosas como son, no deja precisamente bien parado a Pjanic. Entre otras cosas, porque el bosnio siempre se ha declarado "madridista", desde que era apenas un niño, algo que jamás ha ocultado y de lo que siempre ha presumido. En junio de 2013, cuando estaba de vacaciones en y era todavía jugador de la , Miralem Pjanic reconoció que no sabía si dejaría ese verano, aunque desveló que su club favorito, era el "desde la infancia", aunque no cerraba la puerta al Barça.

El artículo sigue a continuación

Antes, en abril de 2009, cuando militaba en el Olympique de , Pjanic exteriorizaba su madridismo y reconocía que su sueño absoluto era jugar en el Bernabéu: "Soy del Real Madrid desde los tiempos de Zidane y Ronaldo, cuando me enamoró. Desde entonces, es mi club preferido y ya lo será siempre", comentó. Además, Pjanic, que entonces tenía 19 años, dijo que quería jugar en el Madrid "algún día" y que iba a "trabajar duro para lograrlo".

No es que Pjanic no tenga derecho a ser del equipo que considere oportuno, ni siquiera que ser hincha del Real Madrid sea un impedimiento para que acabe fichando por el Barça. No sería el primer caso de la historia del fúthol, ni tampoco el último. No es ningún pecado, porque esto es el fútbol profesional. Lo realmente sorprendente es el interés de algunos directivos del Barça y sobre todo, de algunos medios catalanes, en el fichaje de un jugador que se ha declarado abiertamente madridista. Algo que, seguramente, no gustará nada al socio azulgrana.