Pity Martínez: "En River me tocó hacer los goles más fáciles: uno de penal y otro sin arquero"

El hoy jugador del Atlanta United habló de sus dos tantos más gritados por los hinchas del Millonario.

Pese a que ya pasó más de un año desde su partida, en River lo siguen teniendo tan presente como si no se hubiera ido nunca. Gonzalo Martínez, el Pity, el Loco que enloqueció de alegría a todos los hinchas, recordó con un toque de humor sus dos tantos más festejados por la gente del Millonario.

"En River gracias a Dios me tocó hacer los goles más fáciles. Los goles difíciles se los dejamos a Juanfer, al Oso...", arrancó el hoy jugador del , en declaraciones a Fox Sports.

"Yo tuve que hacer un gol de penal y el otro sin el arquero...", completó el 10, en referencia al tanto que marcó desde los doce pasos en la semifinal contra Gremio, en Porto Alegre, y al tercero contra Boca, en la final de Madrid.

Por otra parte, el ex- reconoció que su salida del club de Núñez se debió a lo económico: "Si fuese por mí, me hubiera quedado a vivir, pero la carrera del futbolista es corta y uno no sabe lo que puede pasar el día de mañana. Voy a cumplir 27 años y se te cruzan un montón de cosas por la cabeza. En el club conseguí cosas que nunca había imaginado y mucho más no iba a poder lograr, entonces pensé en mí y fui un poco egoísta”.



Por último, Martínez se refirió a la definición de la Superliga y a su deseo de ver a sus excompañeros dando la vuelta olímpica. "Esperemos que se defina este fin de semana para que puedan disfrutar con la gente. Miro todos los partidos y hablo con los muchachos. Me encantaría estar en la tribuna. Lo están haciendo excelente y eso me pone feliz", concluyó.