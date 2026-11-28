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El Real Madrid ha sufrido un duro revés en la lucha por el título de Liga.

Tras diez victorias consecutivas en partidos oficiales, el equipo de estrellas del entrenador Jose Mourinho perdió ante el Deportivo Alavés por 1-2 (0-1) ante una afición atónita en el Bernabéu. Así, dejó escapar la oportunidad de igualar provisionalmente a puntos al líder y eterno rival, el FC Barcelona.

Con su tercera derrota de la temporada, el Real Madrid cayó incluso por detrás de su rival de la ciudad, el Atlético, ante el que había sufrido su última derrota el 20 de septiembre.

El Atlético había ganado antes por 2-3 (1-3) en el campo del Elche y alcanzó los 34 puntos, uno más que el Real Madrid. El Barcelona (36) y su entrenador Hansi Flick visitan el domingo (16:15 horas/DAZN) al Deportivo de La Coruña.

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Jude Bellingham recibe inicialmente un penalti a favor

Toni Martinez (22') y Angel Perez (61') firmaron la gran sorpresa. Kylian Mbappe marcó para el Real Madrid (69') y Jude Bellingham fue expulsado por doble amarilla tras simular una falta en el área (88'). El árbitro Cesar Soto Grado señaló inicialmente penalti, pero, tras revisar las imágenes de vídeo, cambió su decisión y mostró al jugador del Real Madrid su segunda tarjeta amarilla del partido.

El colegiado consideró, al parecer, que Bellingham había caído en su disputa con Nicolas Valentini, del Alavés, sin que su rival interviniera en la caída.