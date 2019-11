Piris Da Motta: “Tengo que trabajar el doble para volver a la selección”

Mientras disfruta de los títulos con el Flamengo, el mediocampista que tuvo un paso por San Lorenzo de Almagro no se olvida de la Albirroja.

Robert Piris Da Motta es una pieza de recambio importante del conjunto carioca que comanda el portugués Jorge Jesús y tuvo participación en los últimos minutos en la final ante River,en Lima.

"Más que feliz por todo lo que conseguimos, además es un momento único el que estamos viviendo", expresó este martes el volante guaraní a la AM780 de Asunción.

“No es fácil jugar con tantos jugadores que son estrellas, que ganaron todo en su carrera. La verdad no puedo describir lo que siento, es algo único. Estos recuerdos van a quedar para siempre", señaló.

El volante guaraní indicó además que ahora están disfrutando de los logros obtenidos, pero ya piensan en lo que viene. “Hacía bastante tiempo que no se ganaba la Libertadores y el torneo local, la presión era grande. Ahora estamos más tranquilos para enfrentar el . El técnico es muy constante, hace que todos los partidos salgan como él quiere porque trabaja mucho", manifestó.

Piris no se olvida de la Albirroja y agregó que ahora le toca redoblar esfuerzos para volver. “Creo que tengo que trabajar el doble como para ser llamado de nuevo. No por no ser llamado voy a bajar los brazos”, aseguró.

Robert Piris Da Motta no ha sido convocado por Eduardo Berizzo para los últimos partidos amistosos de la selección de .