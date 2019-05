Piqué: "Si pasábamos al Liverpool, hubiéramos ganado la final de Champions"

El zaguero del Barcelona cree que fue "un buen año" por ganar La Liga, pero no esconde que el sabor es "agridulce" porque la expectativa era mayor.

El perdió este sábado ante el en la final de la Copa del Rey (2-1). Una derrota estrepitosa por inesperada. Nada más acabar el partido, Gerard Piqué compareció ante TVE para analizar este traspiés. Y entre otras cosas, defendió la labor de Ernesto Valverde en el banquillo culé, aunque no se 'mojó' sobre si debe seguir o no al frente del equipo.

EN TVE:

¿Cómo analiza la final?

"Ellos han llegado dos veces y han marcado dos goles en la primera parte. Estoy contento por la reacción del equipo. Hemos metido gol, casi llegamos a empatar. Hay que felicitar al Valencia, es merecido campeón. Es un año bueno, siempre que se gana La Liga. Siempre lo digo. Pero las expectativas eran para hacer mucho mejor año. No fue así. Nos vamos con sabor agridulce porque podía haber sido mejor".

¿El futuro de Valverde?

"No nos preocupa. Hay que hacer un análisis individual de cada uno, de lo que podemos mejorar. Al final, las decisiones que no están en nuestras manos, es algo que no podemos controlar... Nos gustaría que continuara, ya lo hemos dicho, porque hizo muy buen trabajo. Tenemos un verano largo para analizar lo que se puede hacer mejor".

¿Se echó de menos a Luis Suárez?

"Cuando no se gana, y tienes bajas, siempre se puede achacar a que faltan jugadores. Pero no hay excusas. Somos el Barcelona y estamos obligados a ganarlo todo, más esta final ante el Valencia. Hay que intentar el año que viene ir a por todos los títulos"

EN ZONA MIXTA:

El futuro de Valverde

"Preguntais mucho por Valverde, nosotros no tenemos ese poder de decisión. Ya lo hemos dicho, es decisión de la junta. Nos ha llevado a ganar dos Ligas y una copa, puede llevarnos a más títulos pero la decisión no es nuestra”

El triplete

"Si hubiéramos ganado al , hubiéramos ganado hoy también, hubiéramos llegado con otro ánimo y estoy seguro que hubiéramos ganado la final de la Champions. Estamos muy dolidos pero así es el fútbol y toca aguantar".