Piqué: "Sé cuándo la voy a liar y lo hago porque me apetece"

Gerard Piqué ha escogido una entrevista en "El País" Semanal para decir que sabe "cuándo la va a liar y lo hago porque me apetece"

Protagonista casi siempre, esta vez Gerard Piqué ha escogido una entrevista en "El País" Semanal para reflejar parte de su personalidad y su carácter. Piqué no ha tenido problemas en señalar que sabe perfectamente qué dice, cómo lo dice y por qué lo dice: "Sé cuándo la voy a liar y lo hago porque me apetece. Lo considero parte del espectáculo. Al final, a los dos días nadie se acuerda de lo que has dicho. Sales ahí, puedes hasta soltar una falsedad y da lo mismo”. comenta el defensa del FC .

Por otro lado, Piqué también ha vuelto a mojarse para hablar de sus inquietudes políticas: “Puedo defender el derecho a decidir como he defendido a "La Roja" con la selección durante 14 años. El deporte y la política van juntos, de la mano, siempre”, ha asegurado el azulgrana.

“Mi madre y mi padre son los que me meten más broncas cuando armo lío. También mi representante, Arturo Canales, sobre todo cuando empezaba. Me metía en fregaos y me tenían media hora al teléfono. Ahora ya no me llama nadie. Ya están hartos”, asegura Piqué. También añade, medio en broma, medio en serio: “Antes me sentía más querido, como que les preocupaba. Ahora ya ni les inquieta. En modo empresario voy más moderado”, dice el defensa del Barça.

Durante su entrevista con "El País" Semanal, Gerard Piqué quiso hablar de sus negocios, del asunto del famoso "procés" catalán y de cómo su pareja, la cantante Shakira, inspira su vida