Piojo Herrera: "La limpia viene para todos si no calificamos"

La racha de varios partidos sin victoria que tuvieron a mitad del semestre casi los dejó fuera de la zona prometida.

Salvo una catástrofe, América prácticamente está calificado a la Liguilla del torneo Apertura 2019 de la . Sin embargo, si eso llegara a pasar, el director técnico Miguel Herrera sabe que la escoba pasaría sin discriminación por todas las parte del club, incluyendo la suya.

“La verdad es que no hemos jugado del todo bien. A veces no es del agrado de la gente y de nosotros mismos. Hemos aprendido hacer prácticos, a veces no se juega bien, pero se gana. Se sabe que este equipo si no califica, la limpia viene para todos”, sostuvo en conferencia.

“Nos da para soñar porque tenemos un gran plantel y ya recuperado al 100 por ciento. En este cierre queremos enchufarnos bien a Liguilla y ser candidatos”, añadió.

Las Águilas son terceros en la tabla general con 28 unidades, por detrás únicamente de Santos (30) y (28 con +12 de diferencia de goles). , el octavo calificado, tiene cinco menos (23), pero aún podría rebasar a los Azulcremas que descansan en la Jornada 19.