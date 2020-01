Piojo Herrera confirma que buscaron a Chicharito Hernández

El técnico Azulcrema confirmó que el atacante estuvo en la órbita Azulcrema.

El fichaje de Chicharito Hernández con el LA Galaxy parece inminente, convirtiéndose así en la octava camiseta que defenderá el mexicano. Se sabe que en múltiples ocasiones había sido buscado por Chivas para repatriarlo, aunque esta ocasión le salió un pretendiente inesperado.

Según confirmó Miguel Herrera en entrevista con TUDN, las Águilas sí analizaron contratar a Hernández Balcázar, aunque no especificó en qué momento sucedió: "A mí siempre me ha gustado Chícharo. Siempre ha sido un jugador muy importante. En su momento, cuando empezamos a buscar delanteros, lo pusimos en la balanza. ¿Y si sí le vamos a tocar la puerta? ¿Por qué no?".

Igualmente, defendió a Javier de aquellos que lo critican por terminar su aventura en el Viejo Continente: "Es el máximo goleador de la Selección. Tiene un lugar importante en el futbol mexicano. No pasa porque no le alcance. Al Chícharo le ha tocado mala suerte porque no lo valoran. Él entra y hace goles. Hace peligro y de repente juegas o no juegas. A lo mejor él también se cansa".

De haberse concretado, habría sido una de las operaciones más polémicas en la historia de la , pues se sabe de sobra el vínculo que existe entre Chicharito y , el club que lo formó y del que es un recalcitrante fanático.