«El FC Bayern cuenta firmemente con Arijon Ibrahimovic», tituló el récordman alemán al anunciar la renovación de contrato del jugador de 20 años el 7 de julio. El director deportivo Christoph Freund sonreía a la cámara en la foto oficial de prensa y se deshacía en elogios: "Ahora ya no se trata solo de aprender, ¡ahora se trata de ir al ataque, aquí en el FC Bayern!"

Dos meses después, Ibrahimovic ya puede presumir de un partido de Bundesliga y un gol, ocupa el liderato tras dos victorias en dos encuentros, aunque no, como quizá cabía esperar, con el gigante del sector de la capital del estado federado, sino con el FC Augsburg.

«Hoy aquí, mañana allí, apenas estoy, me tengo que ir», debió de pensar el atacante, ya cedido en varias ocasiones, como en la canción interpretada por Hannes Wader, cuando los Rojos de repente dejaron de contar con él. Y eso después de que se hubiera alegrado enormemente de "que me den la oportunidad de poder jugar en el club más grande del mundo".

Debía ser el relevo del incansable e incombustible Luis Diaz, pero en su lugar el jefe deportivo Max Eberl declaró de repente poco antes del Deadline Day en el marco de una rueda de prensa: "Si hay algo que esté ahí, que esté listo para concretarse, que pueda ser interesante para ambas partes, entonces estaríamos de nuevo abiertos a ello."

Sin embargo, sigue quedando la pregunta de hasta qué punto Ibrahimovic estaba realmente abierto a una salida del récordman alemán, aunque Freund aseguró en el comunicado de prensa del 1 de septiembre que "hemos acordado con Arijon que, para su desarrollo, lo mejor es que lo volvamos a ceder una temporada más".

El cambio de rumbo del Bayern con Ibrahimovic provoca irritación

Según Sport1 , Ibrahimovic estaba "máximamente irritado", y su agente, Roman Rummenigge, también se habría sentido, según la información, "ofendido" por la salida de Eberl no consensuada. Desde su lado, por tanto, aparentemente no había ningún motivo para un cambio de rumbo, sobre todo porque, debido a las señales enviadas, había calculado que tendría buenas opciones de contar con minutos.

También se dice que el Werder Bremen intentó ficharlo, pero el elegido fue Augsburg. El FCA se aseguró al final, además de una cesión hasta final de temporada, una opción de compra de ocho millones de euros, aunque, según Freund, Ibrahimovic sigue siendo "un jugador joven con grandes condiciones, y en esta fase necesita jugar con regularidad. La tendrá en el FC Augsburg, y nosotros seguiremos acompañándolo muy de cerca en ese camino".

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¿Una manera de decir que simplemente aún no le alcanza para el Bayern? Los motivos exactos del cambio de rumbo siguen sin estar claros, pero después de varias grandes ocasiones falladas en la pretemporada, al menos entre la afición volvieron a surgir críticas hacia Ibrahimovic. Entre otras cosas, se puso en duda que tuviera la clase necesaria para los grandes partidos.

Mientras tanto, el arranque en la ciudad de los Fugger no podría haber ido mejor para Ibrahimovic: con el entrenador Manuel Baum fue titular directamente en su primer partido y además aportó un gol en la victoria por 4-1 ante el Eintracht Frankfurt. Al menos por el momento, la precipitada salida de la Säbener Straße sí ha tenido un efecto positivo para Ibrahimovic.