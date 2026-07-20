Piers Morgan sobre la violencia de los argentinos: «¡Un comportamiento repugnante... Son una pandilla de matones!»

La selección argentina ha sido criticada por la violencia de sus jugadores tras perder la final del Mundial ante España en la prórroga. El centrocampista Leandro Paredes, ya con el partido terminado, protagonizó una trifulca que le costó la roja directa.

El periodista británico Piers Morgan, seguidor del Arsenal y de Inglaterra, lideró en «X» duras críticas, llamando a los argentinos «banda de matones violentos» y «una vergüenza para el fútbol», asegurando que nunca se había alegrado tanto por la derrota de un equipo y calificando el comportamiento de «repugnante».

Tras el pitido final se desató el caos: Paredes se abalanzó sobre el defensa español Eric García y lo derribó. Cuando los compañeros intentaban separarlos, Paredes se abalanzó sobre Gavi, lo derribó y lo golpeó en el suelo, lo que obligó al árbitro Slavo Vincic a expulsarlo pese a que el partido ya había terminado.

El incidente se produce tras celebraciones provocadoras de los argentinos tras ganar la semifinal del miércoles, lo que ya había enfriado su imagen entre los ingleses. y Cristian Romero marcaron sus goles de forma provocativa ante los jugadores ingleses; además, la selección argentina desplegó una pancarta sobre las Islas Malvinas para celebrar la victoria, un gesto político que enfureció a la afición británica.

Por ello, muchos otros aficionados se sumaron a la ola de críticas en las redes tras la victoria de España. Uno escribió: «No deberían volver a participar en estos torneos»; otro añadió: «¡Qué equipo más asqueroso! La victoria de España es el resultado que se merece el fútbol»; y un tercero comentó: «No hay lugar para este tipo de comportamiento en el fútbol», en una clara condena unánime de las conductas violentas y antideportivas de los jugadores argentinos.