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Piers Morgan ha arremetido contra Cole Palmer después de que el delantero del Chelsea no saludara a la afición local tras la derrota del sábado por 4-1 ante el Leeds United. Junto a Nicky Butt, leyenda del Manchester United, Morgan advirtió al jugador de 24 años de que su actitud deplorable amenaza con arruinar su carrera tanto en su club como con Inglaterra.

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Morgan critica a Palmer por ignorar a la afición en Stamford Bridge

Morgan ha acusado a Palmer de desaprovechar su enorme talento y mostrar una actitud deplorable después de que el delantero del Chelsea ignorara a la afición tras la desastrosa derrota del sábado por 4-1 ante el Leeds United . El público de Stamford Bridge contempló incrédulo cómo el equipo de Daniel Farke lograba su primera victoria en el oeste de Londres desde 1999.

Palmer volvió a pasar desapercibido antes de negarse a aplaudir a la afición local al término del partido. Para empeorar las cosas, el exatacante del Manchester City tuvo un altercado con su compañero Joao Pedro antes de marcharse al túnel. Sus actos provocaron la condena inmediata de Morgan, que advirtió de que la carrera del jugador de 24 años corre serio peligro de apagarse si no cambia su comportamiento.

El presentador critica con dureza la conducta del delantero fuera del campo

En declaraciones a Football Uncensored, Morgan no se mordió la lengua al cuestionar la profesionalidad de Palmer tanto dentro como fuera del fútbol. Señaló su continua ausencia de las convocatorias de Thomas Tuchel para Inglaterra como prueba de problemas de comportamiento más profundos.

«Lo siento, pero es un gilipollas de primera. El tío, dentro y fuera del campo, es un gilipollas», dijo Morgan. «La forma en que se negó a acercarse a la afición. La forma en que trata a los aficionados por la calle.

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»Todo lo relacionado con Palmer, las historias que se oyen en los restaurantes, cómo se ha comportado en la concentración de Inglaterra y por qué Tuchel no lo convoca. Tiene un talento increíble y lo está echando a perder».

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Butt insiste en que los jugadores tienen un deber con la afición

La floja actuación de Palmer ante el Leeds prolongó un preocupante bajón de forma. Solo ha participado en un gol en sus últimos cinco partidos, al transformar un penalti en la victoria por 2-0 ante el Manchester United a principios de este mes. Butt, leyenda del Manchester United, acompañó a Morgan en el programa y compartió su frustración por la negativa de Palmer a dirigirse al público.

«Tengo que reconocer que algunas conductas hacia los aficionados y el público... Todos cometemos errores; yo cometí muchos cuando era más joven», dijo Butt. «No ir a aplaudir a la afición... Tienes el deber de ir y aplaudirla. Se gasta el dinero que tanto le cuesta ganar para ir a ver a un equipo de fútbol que está jugando de pena».

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Palmer, presionado para recuperar a la afición y convencer a Tuchel

Mientras Tuchel sigue sin hacerle hueco en la selección, Palmer afronta un escrutinio cada vez mayor por su temperamento y su rendimiento. Debe recuperar pronto su mejor nivel y recomponer su relación con la afición de Stamford Bridge para evitar que su prometedora carrera se estanque.