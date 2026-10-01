Piers Morgan: las declaraciones de Jesus sobre Ronaldo son "una tontería"

El comunicador británico Piers Morgan, conocido por su estrecha relación con Cristiano Ronaldo, reaccionó a la crisis que sacudió la concentración de la selección portuguesa, después de que el capitán del equipo abandonara la concentración de "Brasil de Europa" en Dinamarca, ayer miércoles.

Morgan publicó, a través de sus cuentas en las redes sociales, un breve comentario sobre las declaraciones de Jorge Jesús, seleccionador de Portugal, durante la rueda de prensa previa al duelo ante Dinamarca, en la que aseguró que no existía ningún problema con Ronaldo.

Morgan escribió: "Tonterías".

El comunicador británico no se detuvo ahí, pues también comentó un informe publicado por el diario "The Times", en el que se afirmaba que Ronaldo abandonó la concentración de la selección portuguesa después de que se le dijera que las necesidades del equipo eran más importantes que su interés personal, tras unas conversaciones de urgencia para resolver la disputa entre él y el entrenador Jorge Jesús.

Morgan respondió al informe diciendo: "Esa no fue la razón de su marcha, como quedará claro en cuanto hable del asunto".

¿Adiós definitivo a la selección portuguesa?

En un giro aún más grave, el diario "A Bola" afirmó que Ronaldo ya ha tomado la decisión definitiva de no regresar a la selección portuguesa, y que la decisión es irreversible.

Según el diario, el duelo ante Gales en el estadio de Alvalade fue el último partido que Ronaldo disputó con la camiseta de Portugal, poniendo así fin a su trayectoria internacional tras largos años de logros y récords.

Ronaldo confirmó la noche del miércoles su marcha de la concentración de la selección portuguesa, un día antes del partido, tras una conversación que mantuvo con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença.

El delantero del Al Nassr escribió a través de sus cuentas oficiales: "Después de la rueda de prensa del entrenador, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, tomé la decisión de abandonar la concentración de la selección nacional".

Y añadió: "En el momento oportuno, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me llevaron a abandonar la selección, a la que siempre me he dedicado".

Ronaldo concluyó su mensaje diciendo: "Ahora es el momento de desear suerte a Portugal y a todos mis compañeros de la selección, sin excepción".