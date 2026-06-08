Pierre van Hooijdonk se muestra sorprendido por la primera parte de Holanda ante Uzbekistán. Destaca a Cody Gakpo, según declaró a la NOS.

«Contra Argelia fue, en realidad, uno de sus peores partidos internacionales, pero ahora vuelve a ser el Gakpo que conocemos en la selección holandesa», comenta Van Hooijdonk mientras se repasan los mejores momentos de la primera parte desde Nueva York.

Gakpo casi dio una asistencia, pero Donyell Malen no acertó a marcar. «Tras un pase magnífico de Van de Ven, Gakpo le sirve de forma fantástica; Malen debía haber anotado».

Poco después armó la ocasión de Reijnders. «Un pase con mucho tacto; ya lo hemos visto antes entre Gakpo y Dumfries. Se la deja perfecta, Reijnders debía marcar».

«Es tremendamente fuerte físicamente. También este pase, tan fuerte pero tan preciso. Eso permite a Reijnders girarse. En este momento es nuestro delantero más peligroso».

«En los últimos torneos lo ha sido siempre. Estas señales son muy esperanzadoras», concluye el analista. Gracias a un penalti transformado por Gakpo, la selección holandesa gana 1-0 a Uzbekistán al descanso.