La selección holandesa no pudo vencer a Japón el domingo por la noche en su debut mundialista. Justo al final, Daichi Kamada marcó el 2-2 y la «Oranje» se conformó con un punto. Para el analista de la NOS, Pierre van Hooijdonk, Micky van de Ven fue el culpable del gol encajado.

Virgil van Dijk y Crysencio Summerville habían puesto en ventaja a la Orange, pero en el 88 Japón respondió con un córner. Koki Ogawa centró y Kamada igualó.

«¡Van de Ven perdió por completo a Ogawa!», critica Van Hooijdonk. «Se le ve (a Ogawa, nota del editor) rodear la defensa y, al final, eres tú quien está en el marcaje individual».

«En la marca individual eres responsable de tu hombre; no puedes cederlo».

«Ogawa queda completamente solo. Van de Ven desaparece», sentencia el exfutbolista sobre el central del Tottenham.

Con este empate, Holanda aún tiene mucho por hacer en el Grupo F, donde también están Suecia y Túnez, que jugarán esta noche.



