Pierre van Hooijdonk, furioso con tres holandeses: «Me dan ganas de vomitar»

El analista de la NOS, Pierre van Hooijdonk, vio con horror cómo Holanda fallaba su tanda de penaltis ante Marruecos. Justin Kluivert, Quinten Timber y Crysencio Summerville erraron sus lanzamientos, eliminando a la Oranje del Mundial.

Holanda vuelve a caer en una final por penaltis. Van Hooijdonk e Ibrahim Afellay han criticado a los lanzadores.

El disparo de Kluivert golpeó el poste, Timber falló estrepitosamente y Bounou detuvo el tiro de Summerville.

Afellay cree que los jugadores no soportan la presión; Van Hooijdonk discrepa: «La presión no se entrena, pero nuestro seleccionador lanzó 1423 penaltis y los marcó todos sin hacer locuras».

«Colocar el balón, tomar carrerilla y disparar. Yo habría esperado que ese seleccionador dijera: “Chicos, el que lance un penalti puede fallarlo. Pero solo de una forma: tomar carrerilla normalmente y disparar”. Todas esas tonterías, me dan tantas ganas de vomitar...»

Afellay añade que Marruecos fue el justo ganador: «Es un milagro que Holanda llegara a los penaltis».

Van Hooijdonk coincide: «Marruecos fue dos categorías mejor. Al principio parecían buenas ideas, pero cuando ves que no funcionan, debes cambiar».

«Marruecos tiene un buen equipo, pero no es Francia. Han afrontado el partido como si se enfrentaran a Francia», lamenta el exespecialista en penaltis.