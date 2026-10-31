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El futuro de Pierre Sage en el Crystal Palace pende de un hilo después de que la expulsión de Jean-Philippe Mateta en el minuto 13 allanara el camino para la derrota por 2-0 ante el Tottenham. Archie Gray y Jan Paul van Hecke marcaron de cabeza para que el equipo de Roberto De Zerbi encadenara tres victorias por primera vez en 616 días, mientras que el Palace cayó a los tres últimos puestos de la Premier League.

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La expulsión de Mateta deja al Palace con diez jugadores

El Palace comenzó bien, con un disparo de Mateta a las manos de Antonin Kinsky, pero todo se torció en el minuto 13. Cuando Micky van de Ven cedió el balón a su portero, Mateta golpeó con los tacos la parte posterior del talón del defensa del Tottenham.

Según The Guardian, el árbitro Michael Oliver mostró inicialmente la tarjeta amarilla, pero la decisión final era inevitable una vez que el VAR le envió al monitor. No era la primera vez esta temporada que el Palace se quedaba con diez jugadores cuando aún faltaba la mayor parte del partido, tras la expulsión de Axel Disasi contra el Ipswich el mes pasado.

Gray y Van Hecke dan de cabeza al Tottenham su tercera victoria consecutiva

El Palace mantuvo a raya al Tottenham durante un tiempo, pero volvió a contribuir a su propia derrota. Nadie marcó a Gray en el segundo palo tras un córner cerrado de Mohammed Kudus, y este remató de cabeza sin oposición. Gray había marcado su primer gol con el Tottenham contra el Palace el año pasado, en una de las escasas victorias del equipo bajo las órdenes de Thomas Frank.

De Zerbi seguía queriendo más de su equipo pese a la superioridad numérica y sustituyó a Gray por Pedro Porro en el descanso. Van Hecke marcó después el segundo de cabeza y el Tottenham encadena ya tres victorias por primera vez en 616 días.

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El puesto de Sage, en duda mientras el Palace cae a los tres últimos lugares

El resultado supuso la tercera derrota consecutiva del Palace en liga, y deja el puesto de Sage muy en entredicho. Se esperaba que pudiera ser destituido si perdía este partido, y las cámaras captaron al presidente Steve Parish con gesto de descontento en la grada tras el primer gol de Gray.

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El Palace no hizo el ridículo y ha rendido mucho mejor en las competiciones de copa con Sage. Sin embargo, ahora ocupa uno de los tres últimos puestos, y solo Parish decidirá su futuro, con Sean Dyche y Frank a la espera.

El Liverpool, próximo rival del Palace antes del parón internacional

La próxima prueba de Sage será un partido en casa contra el Liverpool antes del parón internacional, y podría ser la última.

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El Tottenham, por su parte, ha ascendido a la mitad superior de la tabla, y De Zerbi, que aprovechó sus notas en el programa del partido para advertir a sus jugadores contra la complacencia, querrá que mantengan la buena dinámica.