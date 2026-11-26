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Pierre-Emerick Aubameyang se prepara para un reencuentro emotivo y de gran importancia con su antiguo club, el Barcelona, este fin de semana. El delantero del Deportivo de La Coruña, que tuvo una etapa breve pero muy goleadora en el Camp Nou, ha repasado las cualidades de sus antiguos compañeros y ha señalado a un joven centrocampista como el jugador que más le impresiona.

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Aubameyang elige a su favorito del Barcelona

Mientras el Deportivo de La Coruña se prepara para una exigente prueba en LaLiga ante el Barcelona, Aubameyang ha expresado abiertamente su admiración por el talento que hay actualmente en la capital catalana. El internacional gabonés vivió una etapa fructífera en el conjunto azulgrana, en la que marcó 13 goles en 24 partidos, y durante su estancia siguió de cerca la evolución de los jóvenes talentos del club. Cuando le preguntaron qué jugador le había llamado más la atención, no dudó en señalar a un centrocampista.

«Hay muchos buenos, pero Pedri me gusta mucho: te da pases, ritmo... Es el jugador que más me impresiona», confesó el delantero, según recoge Mundo Deportivo.

Un susto antes del partido

La preparación del encuentro de este fin de semana se vio alterada brevemente por un accidente de tráfico leve que sufrió el delantero gabonés el jueves por la mañana. Aubameyang se vio implicado en una colisión cuando se dirigía a las instalaciones de entrenamiento, lo que causó un momentáneo sobresalto entre el personal médico del club y la afición. Sin embargo, el jugador de 37 años restó importancia al incidente y confirmó que no había sufrido lesiones.

El delantero describió lo ocurrido como un «pequeño susto» y confirmó que su vehículo solo había sufrido daños materiales. Pudo llegar a tiempo a las instalaciones y participó en el entrenamiento con sus compañeros según lo previsto. Aubameyang tranquilizó a los aficionados al asegurar que está físicamente preparado para el próximo partido: afirmó que se encuentra «al 100%» y plenamente concentrado en enfrentarse a su antiguo club en Riazor.

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El planteamiento ante el líder

De cara al partido, Aubameyang cree que el Deportivo no debe tener miedo ante un equipo al que sigue considerando uno de los mejores del mundo. Aunque guarda buenos recuerdos de su etapa en el Camp Nou, insistió en que el componente emocional queda en segundo plano frente a las necesidades competitivas de su actual equipo. Pidió a sus compañeros que jueguen con humildad, pero también convencidos de que pueden hacer daño al poderoso equipo visitante.

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«Siempre pienso en el poco tiempo que estuve en Barcelona, pero fue hace mucho. Es un partido contra uno de los mejores y ya está», explicó. El delantero también señaló que el planteamiento táctico agresivo del Barça podría favorecerle. «Me gustan las defensas adelantadas, aprovecho eso. Si estamos concentrados, vamos a tener oportunidades. Contra estos equipos, si cometes errores, te matan. Pero también sabemos que habrá oportunidades».

Una batalla por la afición local

El delantero ha comenzado la temporada con fuerza: marcó en cada una de las cinco primeras jornadas de LaLiga. Quiere mantener esa racha para recompensar a la afición del Deportivo, que llenará el estadio para este gran encuentro. Subrayó la importancia del esfuerzo y la concentración, consciente de que cualquier falta de disciplina ante un equipo de la categoría del Barcelona probablemente se pagará cara.

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«Será un buen partido, tengo muchas ganas. Jugamos en casa y vamos a luchar por ganar para nuestra gente», añadió Aubameyang. Para terminar, recalcó la magnitud del reto: «Tenemos que luchar, dar nuestro máximo. Después veremos cómo va el partido. No va a ser fácil, en estos partidos hace falta mucha concentración. Juegas contra uno de los mejores equipos del mundo. Los chicos van a estar preparados para el partido y yo también».