Piden eliminar el «VAR». Indignación en Estados Unidos tras anularse el histórico gol de Egipto

Medios estadounidenses aseguran que el VAR pasó de ser una red de seguridad a un «ladrón de alegrías» tras anular un gol legal de Egipto ante Argentina en los octavos del Mundial 2026, lo que podría provocar su eliminación del torneo.

En el 78’, Mostafa «Zico» marcó un golazo tras recorrer todo el campo, pero la alegría egipcia duró segundos: el VAR lo anuló por una falta a 90 metros de la portería.

La decisión no solo cambió el partido, sino el torneo: Egipto perdió 2-3 y quedó eliminado, mientras la polémica sigue viva.

Tras la eliminación de Egipto, el diario estadounidense The Wall Street Journal tildó el incidente de «lo peor que ha ofrecido el VAR».

En un editorial mordaz, el rotativo afirmaba este jueves: «No se trataba de una infracción cometida por el propio Zico... Fue más bien como un viaje en el tiempo».

El diario exigió suspender su uso en el Mundial, pues «ya no es una red de seguridad, sino un dispositivo que roba la alegría».

Para los detractores, el incidente Egipto-Argentina confirma la crisis del VAR: la afición ya no celebra los goles hasta ver la confirmación y los jugadores marcan con el temor de que una pantalla anule su esfuerzo.