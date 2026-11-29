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Rio Ferdinand ha pedido a Mauricio Pochettino que haga titular al joven Shea Lacey después de que el Manchester United sufriera una humillante derrota por 4-0 ante el Brentford el sábado en Old Trafford. El exdefensa criticó a una plantilla «aniquilada» tras su segunda derrota liguera consecutiva por cuatro goles, que deja al United en la 19.ª posición y sin ganar en sus últimos 10 partidos de liga.

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Pochettino sufre un estreno en casa para olvidar

Ferdinand pidió que el extremo de la cantera fuera titular después de su prometedora aparición en los últimos minutos ante el equipo de Keith Andrews . Callum Wilson marcó dos veces en 13 minutos de la primera parte tras sendos pases de Dango Ouattara, antes de que Kristoffer Ajer rematara un córner y Kevin Schade batiera a Senne Lammens con una vaselina en el tiempo añadido. Tras perder también 4-0 ante el Liverpool la semana pasada , el United sigue sin ganar en liga desde que venció al Ipswich en agosto.

Ferdinand pide que Lacey sea titular

El United empezó con buen pie, con ocasiones de Patrick Dorgu y Joshua Zirkzee. Antes del descanso, Youri Tielemans estrelló un balón en el larguero y, en la segunda parte, un cabezazo de Harry Maguire fue despejado sobre la línea. Sin embargo, pese a efectuar 25 disparos, ocho de ellos a puerta, su falta de calma le salió cara.

En su canal de YouTube, Ferdinand señaló al adolescente como la única nota positiva: «Creo que ninguno saca nada positivo de esto, salvo quizá Shea Lacey. Ahora tiene que poner a Shea Lacey de titular. Es el único que no tiene cicatrices. No arrastra cicatrices de batalla con este equipo. No tiene un pasado con este equipo en el que les hayan pasado por encima y les haya superado todo tipo de rivales de la liga».

«Shea Lacey sale al campo y se nota que piensa: “Escuchad, juego sin ataduras. Venga, dadme el balón, tengo que hacer lo mío”. Tiene que ser titular. Es el único jugador de este equipo del que ahora mismo digo que tiene que ser titular, porque todos los demás arrastran cicatrices de batalla y heridas. Cicatrices muy, muy, muy profundas».

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Unas cifras desoladoras dejan al descubierto las carencias físicas

La frágil defensa del United ya ha encajado 15 goles en sus seis primeros partidos de liga en casa, su peor registro a estas alturas desde la temporada 1930-31. Además, el equipo se convirtió en el primero de la historia de la Premier League en recibir al menos dos goles en siete partes consecutivas. Después de que Mikkel Damsgaard abriera la defensa para el segundo gol de Wilson y de que Diogo Dalot se despistara en el cuarto, obra de Schade, Ferdinand criticó la falta de físico del equipo en su canal: «Estos chicos no tienen confianza ni capacidad para sobrellevar ningún momento de inestabilidad en un partido. Como equipo, parecen carecer por completo de confianza y de ideas. Individualmente, han sido aniquilados».

«Cuando el Manchester United tiene el balón, parece que no hay espacios por los que jugar. Parece muy difícil jugar contra los rivales. Cuando recuperamos el balón al borde de nuestra área, los otros equipos están volcados sobre nosotros y no hay espacios por los que avanzar. Pero, cuando son ellos quienes recuperan el balón al borde de su área, van directos hacia nuestros cuatro defensas. Y piensas: “¿Qué está pasando?”. Simplemente, no parece que tengamos capacidad para jugar a gran velocidad e intensidad durante el tiempo suficiente. Es como si estuviéramos agotados. No tenemos jugadores con el físico necesario en ninguna zona del campo».

La lucha por evitar el descenso asoma antes de visitar al Newcastle

El United podría caer al último puesto de la tabla el domingo si el Crystal Palace vence al Hull City, mientras que el Brentford, quinto, sigue en buena racha. Tras un caótico empate entre semana ante el Sporting en la Champions League y dos derrotas ligueras consecutivas por 4-0, Pochettino no ha tenido ningún periodo de gracia. Ahora afronta una complicada visita entre semana a St James' Park para medirse al Newcastle United, donde dar rienda suelta a Lacey podría ser su apuesta más audaz para cambiar el rumbo.