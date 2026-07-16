Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, se mostró orgulloso porque nueve jugadores del equipo disputarán la final del Mundial 2026, un logro histórico que refleja la fortaleza del club y el valor de sus futbolistas en la escena internacional.

«Con nuestra tercera Copa del Mundo consecutiva, somos el club con mayor representación en la fase final y, más aún, en esta fase final tan importante», declaró Cerezo antes de la cena anual del equipo en el restaurante «José María» de Segovia.

Y añadió, según recoge el diario AS: «La presencia de todos estos jugadores allí es muy importante; prácticamente tenemos a toda la plantilla en la final del Mundial. Estamos contentos, orgullosos, y aquí esperamos a los campeones».

Al preguntarle si eso incluía a Julián Álvarez, Cerezo respondió: «¿Qué voy a decir? Julián es jugador del Atlético de Madrid».

Sobre las palabras de Juan Laporta, que calificó de limitada la oferta del Barcelona por Álvarez, Cerezo respondió: «Es un buen amigo y un gran presidente, y sabe —como todos aquí— dónde jugará Julián el año que viene».

Sobre si Álvarez debe pedir perdón a la afición tras sus palabras sobre su deseo de marcharse, Cerezo afirmó: «Todos cometemos errores. Juliano ha cometido un desliz, igual que me pasó a mí con Jesús López. En esta vida, salvo algunas cosas que ya conocéis, todo se perdona».

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Sobre la venta de Álvarez —si el Atlético es tan inflexible con los clubes extranjeros como con Real Madrid y Barcelona: «o 500 millones o nada»—, Cerezo insistió: «Te lo repito: Julián Álvarez es jugador del Atlético y seguirá siéndolo».

Sobre los fichajes, añadió: «Están trabajando para incorporar jugadores importantes; tenemos futbolistas de tanto nivel que habrá otros 10 o 12 en la final del próximo Mundial. Estamos encantados: tenemos un equipo magnífico, son campeones del mundo».

Sobre el futuro de Diego Simeone, cuyo contrato acaba dentro de un año,

añadió: «¿Cuántos años llevamos con Simeone? Los contratos pueden ser eternos o fugaces, y el suyo es eterno».

Sobre la final de la Champions 2027 en el Metropolitano, añadió: «A ver si nos echáis una mano para que podamos jugar la final en nuestro estadio este año. Sí, necesitamos vuestra ayuda. Tenemos que saber cómo comportarnos fuera del campo. Sois vosotros quienes debéis decir que el equipo es muy bueno y que juega bien aunque pierda; cosas así las hace cualquiera en el Real Madrid».

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