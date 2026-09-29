En los extractos del libro publicados por adelantado por Sport Bild, Fährmann revela, entre otras cosas, el ritual que solía llevar a cabo en los partidos fuera de casa contra el archirrival del Schalke, el Borussia Dortmund: "Cuando salía al campo en Dortmund para calentar, mi primer acto oficial siempre era escupir con ganas en dirección a la Südtribüne, el 'Muro Amarillo'. En la 'Süd' hay más de 20.000 locos que nos desean la muerte a todos. Escupir era siempre mi saludo especial para ellos".

En los primeros tiempos de Fährmann en la plantilla profesional del S04, Manuel Neuer seguía siendo el número 1 de los mineros. "De verdad cambió la forma de jugar de los porteros", se entusiasma el excompañero del ahora 38 años, que también desvela detalles interesantes sobre Neuer: "No es que a Manu no le gustara salir de fiesta. Al contrario: Manu formaba parte de los ultras y también 'hacía magia' a menudo con ellos. Más tarde, ya como profesional, a veces incluso volvía en el tren de los ultras en vez de hacerlo con el autobús del equipo. O llevaba una camiseta ultra debajo de la de portero".

Fährmann, que puso fin a su carrera en la primavera de 2026, se convirtió primero en el nuevo número 1 del Schalke tras una cesión al Eintracht Frankfurt (de 2009 a 2011), después de que Neuer hubiera dejado Gelsenkirchen rumbo al Bayern de Múnich. Sin embargo, una rotura del ligamento cruzado frenó en seco a Fährmann en el otoño de 2011; no recuperó la titularidad hasta finales de 2013 y la mantuvo hasta principios de 2019. Entonces lo relegó el entonces entrenador del Schalke, Domenico Tedesco.

¿Cómo se enteró Ralf Fährmann de su primera degradación en el FC Schalke?

"Sentía que algo no iba bien, pero en mi vida habría imaginado lo que me esperaba", recuerda Fährmann sobre aquella conversación. "Dentro, Domenico Tedesco estaba sentado tranquilamente en un sofá. Su asistente Peter Perchtold estaba sentado en una silla. Tedesco preguntó: '¿Cómo estás?' Respuesta: 'Bien'. Tedesco: 'Vamos a hacer un cambio en la portería para la segunda vuelta. Alex Nübel será el nuevo número uno'. A partir de ahí entró en acción mi piloto automático: '¿Por qué?' Eso fue todo lo que logré decir", cuenta el exguardameta de las categorías inferiores de Alemania.

¿La sensación tras perder la titularidad en el club de su corazón, al que había llegado ya con 14 años desde la lejana Chemnitz? "Volví a mi habitación. Acababan de arrancarme el corazón y el alma. Sentía como si una parte de mí hubiera muerto", explica Fährmann, que unos meses después fue cedido al Norwich City y acto seguido al Brann Bergen.

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En el verano de 2020 regresó al Schalke y un año después descendió como número 1. De aquella primera temporada en la 2. Bundesliga recuerda, entre otras cosas, un discurso del entonces técnico Dimitrios Grammozis: "¿Cómo puedo describirlo mejor? Tras un 1-2 en Düsseldorf, al día siguiente soltó en el análisis del partido: '¿Queréis j*derme? ¿Queréis j*der a mi staff? Podéis j*der a vuestras novias de Insta, pero no a mí'". Resultó especialmente chocante, ya que en el Schalke de aquella época había reunido "probablemente al equipo más formal en el que he jugado", según Fährmann. "Muchos eran padres de familia. El equipo guardó silencio, incómodo, tras aquella diatriba".

Fährmann también tiene curiosidades que contar sobre el exdirector deportivo del S04 Peter Knäbel, activo en distintas funciones en el Schalke entre 2018 y 2024: "Siempre se deslizaba en silencio por los pasillos y de repente estaba delante de ti. Siempre dejaba abierta la puerta de su despacho. Especulábamos con que lo hacía para poder escuchar nuestras conversaciones", escribe Fährmann, antes de hablar del "legendario saco" de Knäbel: "Cada día estaba colgado en un sitio distinto. Unas veces con los fisios, otras en nuestro vestuario, otras en la sala de pesas. Él lo atribuía a su despiste. Nosotros sospechábamos que así nos espiaba. Lo cual dice mucho sobre nuestra relación con él".

¿Cómo fue el final de Ralf Fährmann en el Schalke?

Mientras tanto, el final de Fährmann en el Schalke fue bastante poco glorioso. En la pretemporada del verano de 2024 fue apartado al U23; en el otoño siguiente, se desató una guerra sucia entre el club y el jugador y pronto quedó claro que el contrato de Fährmann, que expiraba en 2025, ya no sería renovado.

"Y así me lo quitaron todo a mí, que con 14 años había dejado mi hogar y a mi familia por el Schalke. Mi plaza de aparcamiento en los entrenamientos, fuera. Prohibido entrar al vestuario. Ya no me dejaban ducharme. Tenía que cambiarme prácticamente en un váter Dixi, ya que el U23 estaba alojado en un poblado provisional de contenedores. Tenía que entrenarme con jugadores amateurs y juveniles. Y también me quitaron mis entradas para los partidos", recuerda Fährmann, que disputó el último de sus 289 partidos oficiales con el S04 a finales de enero de 2024, en una derrota por 1-4 en Kaiserslautern.

Ahora vive en Suiza, pero pese a la decepcionante despedida no puede apartarse del club de su corazón: "Por mucho que he intentado ignorar al Schalke, no lo consigo. Sigo todos los partidos por televisión y deseo de verdad a los aficionados mucho éxito deportivo. A pesar de todo: amo al Schalke. Esa es la verdad", subraya Fährmann.