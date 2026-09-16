Cristiano Ronaldo comenzó su andadura con el Al-Nassr en la Liga de Campeones de Élite de Asia con una abultada derrota por 4-0 ante el Al-Ain, en el estadio Hazza bin Zayed, un resultado que supone la derrota más dura que ha sufrido el delantero portugués desde su llegada al fútbol saudí en enero de 2023.

El conjunto emiratí impuso su dominio en el encuentro con una actuación contundente: Hussein Rahimi abrió el marcador en el minuto 25, antes de añadir el segundo tanto poco después de superada la hora de juego. Luego, su hermano Soufiane Rahimi marcó el tercero a 18 minutos del final, mientras que Georgios Giakoumakis cerró la goleada en el minuto 85, tras una asistencia decisiva de Soufiane Rahimi.

Pese a la participación de todas las estrellas del Al-Nassr en el partido, el equipo saudí no logró generar peligro real sobre la portería del Al-Ain, dos veces campeón de Asia.

Ronaldo, de 41 años, sigue buscando marcar el gol número 980 de su carrera. La estrella portuguesa dispuso de una ocasión de tiro libre durante los últimos minutos, pero el portero del Al-Ain, Khalid Eisa, atajó su remate con facilidad.

Ange Postecoglou, director técnico del Al-Nassr, asumió toda la responsabilidad tras el encuentro, señalando: «Los jugadores dieron todo lo que tenían, y no les cargo ninguna responsabilidad... La responsabilidad recae sobre mí».

El entrenador también dirigió una dura valoración sobre el rendimiento de su equipo en general, afirmando: «El Al-Nassr en su conjunto fue malo».

Esta derrota aumenta el sufrimiento del vigente campeón de la Liga saudí, que solo ha conseguido una victoria en sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones.

Esta es la peor derrota de Ronaldo desde agosto de 2022, cuando su entonces equipo, el Manchester United, sufrió una dura derrota por 4-0 ante el Brentford, en el feudo del conjunto apodado «las Abejas», en la Premier League.

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