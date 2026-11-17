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El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, se dispone a presentar una sólida candidatura contra Gianni Infantino por la presidencia de la FIFA. La UEFA ha respaldado por unanimidad al francés tras perder la confianza en la actual dirección por sus polémicos planes de inversión privada.

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Diallo da el paso para disputar la presidencia de la FIFA

El presidente de la FFF, Diallo, se dispone oficialmente a disputar a Infantino la presidencia de la FIFA el próximo año. El francés ha recibido fuertes ánimos para presentarse después de obtener el respaldo unánime de los representantes de las federaciones nacionales en el comité ejecutivo de la UEFA.

La decisión llega después de que el organismo rector del fútbol europeo se comprometiera en agosto a encontrar un candidato alternativo creíble a la actual dirección. La inminente candidatura de Diallo depende ahora de su ratificación formal por parte del comité ejecutivo de la FFF el martes.

La UEFA reclama un cambio de rumbo

El impulso de la UEFA a un nuevo liderazgo mundial responde a sus serias reservas sobre las recientes estrategias comerciales de Infantino. Después de que el exentrenador del Arsenal Arsene Wenger descartara presentarse durante el fin de semana, Diallo se ha convertido rápidamente en el candidato elegido por Europa.

Para subrayar su postura común, un comunicado de la UEFA señaló: «Ante la profunda preocupación por el rumbo de la FIFA, las federaciones nacionales pidieron recuperar la unidad y la confianza dentro de la comunidad futbolística mundial.

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»También pidieron una FIFA que sitúe el desarrollo del fútbol en todas las regiones del mundo en el centro de su misión, mantenga los más altos estándares de gobernanza y trabaje en estrecha colaboración con sus federaciones miembro, las confederaciones y los demás actores del fútbol. Expresaron su plena confianza en Philippe Diallo para ejercer el liderazgo necesario para alcanzar esta ambición».

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Los planes comerciales de Infantino generan fricciones

La pérdida de confianza en Infantino se remonta principalmente a su controvertida propuesta de buscar inversión privada . El dirigente suizo quería que una empresa privada gestionara los aspectos comerciales del Mundial y de otras grandes competiciones de la FIFA.

Infantino quedó en una posición muy vulnerable en agosto, cuando su plan de inversión fue rechazado con firmeza por tres continentes. Varios aliados clave expresaron abiertamente su profunda preocupación por la forma en que se había elaborado el polémico proyecto a puerta cerrada.

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Como consecuencia directa, los representantes de la UEFA han reclamado una FIFA que mantenga los «más altos estándares de gobernanza» y vuelva a situar el desarrollo del fútbol mundial en el centro de su misión.

Le espera una dura batalla por el poder

Pese a contar con el poderoso respaldo de Europa, Diallo afronta un desafío enorme y complejo para desbancar a Infantino. El dirigente suizo, actual presidente, se presentará a un cuarto mandato y ha logrado movilizar a su red mundial de aliados en los últimos meses.

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Se espera que Infantino reciba un respaldo firme y decisivo de federaciones de África, Asia, Oceanía y Sudamérica para conservar el cargo. Sin embargo, Diallo no es el único que pretende alterar el statu quo en las próximas elecciones. El presidente honorario de la federación japonesa de fútbol, Kozo Tashima, y el exdefensa del Tottenham Ramon Vega también han anunciado su intención de optar a la presidencia.