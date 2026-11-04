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El centrocampista del Manchester City Phil Foden cree que por fin está recuperando su mejor nivel tras una etapa difícil que le costó un puesto en el Mundial de 2026. El jugador de 26 años se ha repuesto de una sanción a principios de temporada con una serie de actuaciones goleadoras impresionantes.

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Foden se repone de la decepción del Mundial

Foden se está recuperando poco a poco en el City tras una etapa difícil en su carrera. El centrocampista de 26 años sufrió un notable bajón de rendimiento que acabó costándole un puesto en la convocatoria de Inglaterra de Thomas Tuchel para el Mundial de 2026.

Sin embargo, su reciente mejoría en ataque ha ayudado al mediapunta a recuperar el ritmo en su club. Se le ve con energías renovadas y listo para contribuir en todos los frentes. Foden marcó hace poco su primer gol de la temporada en la Premier League contra el Ipswich Town. El tanto llegó después de una frustrante sanción en las competiciones nacionales por la tarjeta roja que vio en el derbi de Manchester.

Foden vuelve a sentirse fresco y en plena forma

El canterano del City cree que el parón obligado en las competiciones nacionales ha beneficiado a su juego. Tras marcar en liga contra el Ipswich, firmó un espectacular triplete y dio una asistencia en la victoria por 5-1 sobre el AEK Atenas en la Champions League.

«Tuve la desafortunada expulsión contra el United», explicó Foden a los periodistas el martes. «Pero el descanso me vino bien. Creo que volví con la mente despejada y muy fino. Participar en goles te da mucha confianza. Cuando juegas con regularidad, también vas encontrando el ritmo».

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Espera volver pronto a la selección de Inglaterra

Foden quiere recuperar el nivel que mostró en su campaña de 2024. Durante aquella brillante temporada, marcó 27 goles entre todas las competiciones, su mejor registro personal, y ganó los premios al Jugador de la Temporada de la Premier League y al Jugador del Año de la PFA.

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«Ojalá pueda volver a ese nivel», reconoció Foden. «Creo que, con mis últimas actuaciones, estoy empezando a acercarme de nuevo».

Pese a su reciente buen momento, Foden confirmó que no ha hablado con Tuchel desde que quedó fuera de la convocatoria para el Mundial. «Lo único que intento es centrarme en mi juego y esperar que algún día vuelva a llegar la convocatoria», afirmó.

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El Leipzig, próximo reto europeo

Foden intentará prolongar su excelente racha reciente cuando el Manchester City vuelva a disputar un partido europeo esta semana. El equipo se prepara para enfrentarse al RB Leipzig el miércoles por la noche en un duelo crucial de la Champions League.