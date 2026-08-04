Peticiones fantasiosas: Depay quiere la mitad de los ingresos del Corinthians y el estadio dos días

El astro neerlandés Memphis Depay ha generado un gran revuelo en el ámbito futbolístico brasileño tras revelarse sus audaces exigencias para renovar su contrato con el Corinthians.

Según lo publicado por el diario "Gazeta Esportiva", Depay pone como condición disponer de dos días al año para utilizar el estadio "Neo Química Arena" en eventos personales, además de la asignación de un palco propio dentro del estadio.

Las nuevas exigencias incluyeron un aumento del 10% sobre todo el paquete financiero previamente acordado, que comprende los salarios, los derechos de imagen y el dinero de marketing. Depay justificó este aumento alegando que se destinaría íntegramente a su agente.

En cuanto a la deuda que el club tiene pendiente con el jugador, cuyo valor base ronda los 45 millones de reales brasileños y alcanza los 77 millones de reales (unos 15 millones de dólares) al contabilizar los intereses y las multas, Depay aceptó renunciar a los cargos adicionales y recibir el importe original en cuatro pagos semestrales. No obstante, puso como condición que la deuda vuelva a su valor completo de 77 millones de reales en caso de que el club se retrase en el pago de cualquiera de las cuotas.

En lo que respecta al nuevo contrato, cuyo valor asciende a 70 millones de reales brasileños repartidos en dos temporadas entre salarios, derechos de uso de imagen y dinero de marketing, el equipo del jugador propuso añadir una cláusula que estipula la imposición de un interés del 1,5% mensual y una multa del 10% en caso de retraso en el pago.

Depay también exigió garantías para percibir 14 millones de reales de los ingresos de marketing que el club se comprometió a proporcionar mediante campañas comerciales en las que participe el jugador, insistiendo en la necesidad de recibir el importe completo incluso en caso de que el club no alcance el objetivo previsto, además de un 10% adicional sobre el valor del contrato.

Estas nuevas exigencias se suman a condiciones anteriores que el jugador ya había planteado, entre las que figuraba concederle un palco propio en el estadio "Neo Química Arena", recibir el 50% de los ingresos del club durante el periodo del contrato y el 20% de las primas por títulos, además de una parte de los premios del Mundial de Clubes en el futuro aunque no formara parte de las filas del equipo.

La directiva del Corinthians había rechazado las exigencias anteriores del jugador, que se incorporó al equipo en 2024 y disputó con él 79 partidos, en los que marcó 20 goles y se coronó con tres títulos.