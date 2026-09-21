Al parecer, el Bild dispone de un correo electrónico en el que Klopp se dirigió el sábado a todas las jugadoras y jugadores con pasado en la DFB. Al parecer, el sucesor de Julian Nagelsmann tampoco hizo distinciones entre aquellos exprofesionales que han disputado uno o más de 100 partidos internacionales con el águila en el pecho.

El objetivo de Klopp es evidente: quiere el apoyo total, desde todos los frentes. También de quienes ahora ejercen como expertos y, en consecuencia, tienen cierta influencia en la opinión pública. Tener de su lado desde el principio a figuras como Lothar Matthäus, Bastian Schweinsteiger, Stefan Effenberg o Tabea Kemme podría ser una ventaja. Lo rápido que puede cambiar la situación cuando arrecian las críticas de las estrellas históricas de la DFB ya había quedado patente con el predecesor, Nagelsmann, en los meses previos al desastroso Mundial. La gestión del caso Deniz Undav había provocado una enorme indignación, antes de que él mismo, por influencia de su mujer Lena, incluso se disculpara con él. También la confección de la convocatoria, sobre todo la citación de Leroy Sané y el regreso de Manuel Neuer, provocaron desconcierto.

Con su amplísima convocatoria de 44 jugadores, repartidos en dos listas, Klopp sigue, sin embargo, un enfoque completamente distinto al de Nagelsmann. Uno que, por la gran cantidad de caras nuevas, también deja espacio para el debate.

¿Qué escribió Jürgen Klopp en su correo electrónico?

"Estoy inmensamente orgulloso de poder formar parte de la familia de la DFB desde el 15 de agosto. De vuestra familia", habría escrito Klopp al comienzo. Según se informa, a continuación agradeció los méritos de las jugadoras y los jugadores: "Yo, como jugador, estuve lejísimos de una nominación; hoy puedo hacerla yo mismo como seleccionador nacional. Es un gran privilegio, que valoro muchísimo. Igual que no puedo valorar lo suficiente vuestros méritos".

En la parte final, Klopp también habría pedido expresamente una vez más que los exprofesionales le respalden a él y a su equipo. "Me alegra mucho que sigáis acompañando y apoyando a nuestra selección nacional en su nuevo comienzo en el camino hacia la Eurocopa de 2028. Porque todos nosotros somos la selección nacional".

En el marco de este parón internacional XXL, Alemania se enfrentará a Países Bajos en el arranque de la Nations League, dos veces a Grecia y a Serbia.