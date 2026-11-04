Compartir Sigue a GOAL en Google

Peter Schmeichel se ha deshecho en elogios hacia Youri Tielemans después de que el centrocampista impulsara una espectacular remontada en la Champions League ante la Roma en Old Trafford. La leyenda del Manchester United cree que esta emocionante victoria podría suponer un importante punto de inflexión para el entrenador Michael Carrick.

Anuncios

Una noche europea de infarto

El United evitó su cuarta derrota consecutiva con una espectacular remontada por 3-2 ante la Roma en la Champions League. El equipo de Carrick parecía abocado a otra dolorosa derrota antes de reaccionar en los últimos minutos en Old Trafford.

Matias Soule adelantó a los visitantes antes de que se cumplieran 12 minutos. Donyell Malen amplió después la ventaja desde el punto de penalti, tras una mano de Ayden Heaven dentro del área.

Bruno Fernandes transformó un penalti que se tuvo que repetir para dar esperanzas a los locales poco antes de la hora de partido. Matheus Cunha marcó después dos goles en los últimos instantes para darle una victoria crucial al cuestionado entrenador.

Schmeichel destaca el papel decisivo de Tielemans

El exportero Schmeichel reconoció que se sintió tremendamente triste durante la pésima actuación de la primera parte. Sin embargo, atribuyó al fichaje estival Tielemans la transformación completa del partido tras sustituir al lesionado Carlos Baleba.

Anuncios Anuncios

«Ya era hora de que hiciéramos algo así», declaró Schmeichel a CBS Sports. «El Manchester United hacía cosas así una y otra vez en el pasado, pero hacía mucho tiempo que no ocurría. Al descanso estaba muy triste por lo que había visto en esos primeros 45 minutos, porque había sido malo, muy malo. Y entonces Carlos Baleba se marcha lesionado al principio de la segunda parte y piensas que esto no puede ir a peor.

Related Topics

Nueva Alternativa Fox One ✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League ✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV ✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League Precio inicial $140 Obtén Fox One

»Pero entró Youri Tielemans y cambió el partido. Es la mejor actuación que le he visto con el Manchester United y me alegro mucho por él. Entró en el centro del campo, impulsó al equipo hacia delante y ejerció de líder. Fue magnífico verlo».

La recuperación del espíritu tradicional del United

La extraordinaria remontada recordó a las célebres noches europeas que marcaron la etapa de Schmeichel como jugador del United. Los locales se marcharon al descanso entre abucheos, mientras su peor inicio de temporada desde los años 80 amenazaba con sumirlos en una crisis aún mayor. Schmeichel cree que esta dramática victoria puede ser un punto de inflexión para el resto de la campaña.

Anuncios

«Para mí, esto puede ser un gran punto de inflexión», añadió. «Esos jugadores ya han sentido lo que supone ser futbolista del Manchester United y disputar estas grandes noches europeas. Remontar un 2-0 en contra es lo que el United lleva años haciendo. Estoy muy, muy feliz por Michael Carrick, porque necesitaba esta victoria».

De nuevo, la atención en la competición nacional

La trabajada victoria supone un enorme impulso para Carrick y eleva al Manchester United al 17.º puesto de la tabla de la Champions League. Mientras tanto, la dolorosa derrota hace que la Roma caiga al 19.º puesto tras cuatro jornadas.

Anuncios

El United debe aprovechar ahora este impulso en su regreso a la Premier League este fin de semana. El equipo de Carrick afrontará una difícil prueba ante el Aston Villa el domingo.