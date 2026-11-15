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El PSV planea vender a Dennis Man este invierno, según informa Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad. El delantero rumano debe dejar sitio a Kevin De Bruyne.

Man llegó procedente del Parma en el verano de 2025 por nueve millones de euros. En su primera temporada tuvo un papel destacado con Peter Bosz, pero en la actual apenas tiene presencia en el PSV.

Solo ha sido titular dos veces esta temporada: en el partido de la Supercopa Johan Cruyff, que el PSV perdió por 0-4 ante el AZ, y en la derrota a domicilio frente al ADO Den Haag (1-2).

Man tampoco dispone apenas de minutos como suplente. Solo entró una vez, durante unos minutos, en la Liga de Campeones, y en la Eredivisie apenas ha saltado al campo en cinco ocasiones. Según Elfrink, apenas destaca en los entrenamientos.

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Cuando Sami Ouaissa, llegado del NEC, esté en forma, Man bajará otro puesto en el orden de preferencias. Por eso, el PSV quiere venderlo este invierno para hacer sitio a De Bruyne.

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El PSV aún espera obtener un beneficio con la venta del extremo derecho. Según Elfrink, un traspaso a Italia o España sería un paso lógico para Man.

Si no llega una buena oferta, el PSV también podría plantearse cederlo este invierno, aunque prefiere venderlo.

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De hecho, el sábado por la noche los medios italianos informaron de que el Napoli pide entre cinco y diez millones de euros por la superestrella belga.

El traspaso de De Bruyne tiene posibilidades de concretarse. Según Mounir Boualin, el exjugador del Manchester City tiene la mira puesta en un traspaso a Eindhoven.