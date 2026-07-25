Peter Bosz tiene una opinión muy clara sobre la forma de trabajar de Jordi Cruijff en el Ajax

Según Peter Bosz, ni mucho menos está decidido que el PSV vaya a proclamarse campeón de Países Bajos por cuarta vez consecutiva. Así lo señala el entrenador en una conversación con Voetbal International.

El año pasado, el PSV conquistó el título de liga casi sin despeinarse. La ventaja sobre el segundo, el Feyenoord, fue de nada menos que 19 puntos, mientras que el Ajax terminó incluso a 28 puntos. También en las dos temporadas anteriores el trofeo se fue a Eindhoven.

Bosz espera que la próxima temporada sea bastante más emocionante. «La primera vez que no sales campeón cada vez está más cerca, eso está claro», comienza.

Según Bosz, la evolución del Ajax también influye claramente en ello. El técnico del PSV ve con claridad qué rumbo ha marcado el director deportivo Jordi Cruijff.

Mientras que en el pasado el Ajax apostaba más a menudo por su cantera, ahora, según Bosz, el foco está puesto en jugadores con experiencia que deben rendir de inmediato. Por eso espera que el conjunto de Ámsterdam sea un rival mucho más serio la próxima temporada.

«Está claro lo que está pasando en el Ajax, están haciendo todo lo posible para ser campeones el año que viene. Ahora no ponen a jóvenes, sino a jugadores que saben perfectamente de qué va esto. Todos son buenos jugadores, todos lo han demostrado ya», afirma Bosz.

«Así que sí, ese Ajax nos lo va a poner mucho más difícil que el Ajax al que le sacamos 28 puntos. Y el Feyenoord ha echado al entrenador que acabó segundo y aun así se clasificó para la Champions League. De verdad, tendremos que volver a hacerlo nosotros mismos», concluye.