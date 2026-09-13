Peter Bosz sorprende con sus decisiones en el PSV y revoluciona por completo el once inicial

Matej Kovar será el portero en el Philips Stadion. Mauro Júnior regresa tras una sanción y sustituye a Filip Kostic en el lateral izquierdo. Sergiño Dest arranca por la derecha y Lutsharel Geertruida y Armando Obispo deberán mantener a raya al delantero del Sparta.

Paul Wanner no dejó una gran impresión el jueves contra el Shakhtar Donetsk, pero vuelve a recibir la confianza de Bosz. Til adelanta una línea, por lo que Mijnans arrancará desde la posición de mediapunta. El destacado Kodai Sano completa este domingo el centro del campo del conjunto de Eindhoven.Delante, Bosz ha cambiado considerablemente a su equipo para el duelo en casa contra el Sparta. Amir Bouhamdi y Esmir Bajraktarevic deberán generar peligro desde las bandas, mientras que Til estará en la punta del ataque. Con un once bastante modificado, el PSV debe asegurarse de seguir la estela del líder, el AZ.

Alineación del PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior; Sano, Wanner, Mijnans; Bouhamdi, Til, Bajraktarevic

Alineación del Sparta Rotterdam: