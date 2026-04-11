Peter Bosz revela: «Koeman me llamó para hablarme de un jugador concreto del PSV»

Ronald Koeman llamó a Peter Bosz durante la última concentración internacional para hablar sobre la situación de Joey Veerman, según declaró el entrenador del PSV tras ganar 0-2 al Sparta.

El sábado por la noche, el PSV venció 2-0 en Het Kasteel con goles de Ricardo Pepi e Ismael Saibari.

El volante, aún sin ritmo óptimo para enfrentar al Sparta, no viajó a Róterdam, pero tras el partido se habló del jugador de Volendam.

En la rueda de prensa, Bosz evitó comentar la ausencia de su pupilo en la selección: «Veerman ya ha dado por zanjado el tema, así que yo tampoco voy a entrar en él aquí».

«Es cierto, Koeman (el seleccionador) me llamó para hablar de ello. Depende de él si quiere revelar el contenido de esa conversación», añade el técnico de Apeldoorn.

«Joey y Ronald saben lo que pienso. Sin duda tiene nivel de selección», cerró Bosz.



