El PSV ha arrancado la temporada de forma desastrosa con la derrota por 0-4 ante el AZ en la lucha por la Johan Cruyff Schaal. Además, de cara al inicio de la Eredivisie la próxima semana, el conjunto de Eindhoven apenas ha podido moverse en el mercado de fichajes, a diferencia de, por ejemplo, el Ajax. Una pregunta al respecto del periodista Ragnar Niemeijer fue respondida con cinismo por el técnico Peter Bosz, lo que volvió a provocar la irritación de Niemeijer.

El Ajax se reforzó en esta ventana de fichajes con Tolu Arokodare (Wolverhampton Wanderers, cesión con opción), Marcos Leonardo (Al-Hilal), Caio Henrique (AS Monaco) y los experimentados agentes libres Daley Blind y Julian Brandt. Además, Marc-André ter Stegen está a punto de llegar cedido desde el FC Barcelona.

El PSV fichó a Sven Mijnans, procedente del AZ, e incorporó de forma definitiva desde el Bayer Leverkusen a Matej Kovár, que ya jugó la pasada temporada como cedido en el Philips Stadion. Por lo demás, de momento reina la calma. «¿Te pone nervioso lo que está pasando en Ámsterdam?», pregunta Niemeijer. «Sí que me da curiosidad. Están llegando nombres bastante importantes al Ajax».

«Creo que quizá mucha gente sí se estará preguntando: ¿cómo reaccionará el PSV ante eso?», concluye el periodista de NOS Niemeijer su pregunta. «Sí...», responde Bosz. «Tiemblo en la cama todas las noches. Me cuesta dormirme. Me recetan unas pastillas por ello». La respuesta de Bosz provoca risas en algunos, pero Niemeijer está menos divertido.

«¡Eso es flojo!», responde. «Eso implica que es una pregunta tonta. Desde mi posición, entenderás que quiera plantearte algo así alguna vez, ¿no?». Bosz: «Entonces mi respuesta es no. A mí eso no me afecta». El PSV, en cualquier caso, tampoco tuvo una preparación especialmente buena. La primera prueba seria se perdió sin opciones ante el Villarreal (1-3).

Es sabido que el PSV está muy interesado en Kodai Sano (NEC) y Lutsharel Geertruida (RB Leipzig). NEC y PSV siguen estando demasiado lejos para cerrar un acuerdo por Sano, pero la llegada de Geertruida ahora parece estar más cerca. Sin embargo, el Feyenoord quiere entorpecer al PSV y está haciendo todo lo posible para llevar de vuelta al internacional neerlandés a De Kuip.

El PSV arrancará la nueva temporada el próximo sábado con un partido en casa ante el Fortuna Sittard. Además, como vigente campeón de liga, el equipo de Bosz volverá a competir en la fase de liga de la Champions League. La pasada temporada, el PSV decepcionó al terminar 28.º y quedarse fuera de la ronda intermedia.