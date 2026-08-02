Peter Bosz premia al gran talento del PSV con un puesto en el once inicial en la Supercopa de los Países Bajos ante el AZ

Ya se conocen las alineaciones de PSV y AZ para la Johan Cruijff Schaal. En el conjunto de Eindhoven destaca especialmente que Amir Bouhamdi (18) sea titular tras su sólida pretemporada. En el lado del equipo de Alkmaar, que sale con cinco defensas, Kees Smit, Troy Parrott y Calvin Stengs empiezan en el banquillo. El partido en el Philips Stadion comienza a las 18.00 horas.

Matej Kovár estará bajo palos en el PSV, cuya defensa estará formada por Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski y Noah Fernández.

En el centro del campo, Mauro Júnior deberá aportar el control. Joey Veerman y, especialmente, Sven Mijnans se ocuparán más de la parcela ofensiva.

En la delantera, Bouhamdi recibe por tanto la preferencia por delante de Ruben van Bommel, al que se está reintroduciendo poco a poco tras su grave lesión de rodilla. Guus Til jugará como delantero centro y Dennis Man arrancará desde la izquierda.

Los mundialistas Ricardo Pepi, Paul Wanner e Ivan Perisic están en la convocatoria, pero empiezan en el banquillo. Sergiño Dest aún no ha regresado. Couhaib Driouech tampoco está.

En el AZ, Smit empieza en el banquillo. El jugador de Holanda Septentrional está de vuelta tras una lesión. Mexx Meerdink recibe la preferencia en la punta del ataque por delante de Parrott, que presumiblemente todavía cerrará un traspaso.

En el centro de la defensa, Wouter Goes, Lewin Schouten y Billy van Duijl deberán mantener la portería a cero. Mateo Chávez y Elijah Dijkstra ejercerán como carrileros.

Alineación del PSV: Kovár; Sildillia, Flamingo, Yarek, Fernández; Mauro, Mijnans, Veerman; Man, Til, Bouhamdi.

Alineación del AZ: De Busser; Dijkstra, Schouten, Goes, Van Duijl, Chávez; Kwakman, Koopmeiners; Patati, Meerdink, Daal.