Ya se conocen las alineaciones de PSV y AZ para la Supercopa Johan Cruyff. En el conjunto de Eindhoven destaca especialmente la titularidad de Amir Bouhamdi (18) tras su sólida pretemporada. En el lado del equipo de Alkmaar, que se presenta con cinco defensas, Kees Smit, Troy Parrott y Calvin Stengs comienzan en el banquillo. El partido en el Philips Stadion arranca a las 18:00 horas.

Matej Kovár estará bajo palos en el PSV, cuya defensa estará formada por Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski y Noah Fernández.

En el centro del campo, Mauro Júnior deberá aportar el control. Joey Veerman y, especialmente, Sven Mijnans se ocuparán más de la parcela ofensiva.

En ataque, Bouhamdi recibe por tanto la preferencia por delante de Ruben van Bommel, al que se está reintroduciendo poco a poco tras su grave lesión de rodilla. Guus Til será el delantero centro y Dennis Man arrancará desde la izquierda.

Los mundialistas Ricardo Pepi, Paul Wanner e Ivan Perisic están en la convocatoria, pero empiezan en el banquillo. Sergiño Dest se reincorporará el lunes, mientras que Couhaib Driouech no estará por una lesión leve.

En el AZ, Smit comienza en el banquillo. El futbolista de Holanda Septentrional está de vuelta tras una lesión. Mexx Meerdink recibe la preferencia en la punta del ataque por delante de Parrott, que previsiblemente aún cerrará un traspaso.

En el eje de la zaga, Wouter Goes, Lewin Schouten y Billy van Duijl deberán mantener la portería a cero. Mateo Chávez y Elijah Dijkstra actuarán como carrileros.

Alineación del PSV: Kovár; Sildillia, Flamingo, Yarek, Fernández; Mauro, Mijnans, Veerman; Man, Til, Bouhamdi.

Alineación del AZ: De Busser; Dijkstra, Schouten, Goes, Van Duijl, Chávez; Kwakman, Koopmeiners; Patati, Meerdink, Daal.