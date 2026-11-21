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Peter Bosz se mostró crítico con Ruben van Bommel tras el partido, pese a que el PSV dominó por completo al NEC el sábado por la tarde y ganó 1-4.

El PSV se adelantó pronto con un potente disparo de Filip Kostic. El defensa serbio remató desde fuera del área y el balón entró tras golpear en la parte interior del poste: 0-1.

Poco después, el árbitro señaló penalti por unas supuestas manos de Deveron Fonville. Ivan Perisic no falló y puso el 0-2 para el equipo de Eindhoven.

Poco antes del descanso, el PSV amplió su ventaja a tres goles. Ahmetcan Kaplan cabeceó por error un centro de Van Bommel al fondo de su propia portería: 0-3.

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En la segunda mitad, el PSV bajó algo el ritmo. El NEC apretó más y dejó más espacios a los visitantes. Van Bommel los aprovechó para marcar el 0-4 al contraataque.

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Pese a su gol y a haber provocado el error de Kaplan, Bosz no se mostró satisfecho con el juego de su futbolista en la rueda de prensa posterior al partido.

«Creo que todavía puede aprovechar mucho más su velocidad. Si eres mucho más rápido que tu rival, puedes sacarle aún más partido», señaló Bosz.

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El entrenador, que cumplía años, continuó: «Sus compañeros tienen que buscarlo más a menudo, pero él también debe reconocer mejor las situaciones en las que puede generar peligro».

«Es buenísimo. Ahora quizá supera a su rival dos o tres veces por partido, pero tienen que ser doce o trece. Debe sacar el máximo partido a su capacidad», concluyó Bosz.