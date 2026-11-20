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Peter Bosz se niega a hablar abiertamente de Kevin De Bruyne. El centrocampista del Napoli suena con fuerza para el PSV e incluso habría alcanzado ya un principio de acuerdo con el club de Eindhoven.

El PSV no quiere pagar siete u ocho millones de euros por De Bruyne. Sin embargo, no abandona su intento de ficharlo. El club presentará el viernes una nueva oferta al equipo italiano.

Bosz habló brevemente el viernes sobre los movimientos del mercado en la rueda de prensa previa al partido contra el NEC. «Tengo muchas responsabilidades en el PSV. Por suerte, esta no es una de ellas. Earnest (Stewart, director técnico, N. de la R.) se ocupará de este tipo de asuntos. Por supuesto que hablo de ello con él, pero eso queda entre nosotros», cita a Bosz Nu.nl

«De Bruyne es jugador del Napoli. Mientras siga siéndolo, no debo hablar de él. No quiero hablar de jugadores de otros clubes. No me parece respetuoso. A mí tampoco me gustaría que otros entrenadores hablaran de jugadores del PSV», recalcó el técnico de Apeldoorn.

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Según Bosz, los jugadores del PSV no están demasiado pendientes de la posible llegada de De Bruyne. «Por supuesto, es un nombre muy importante, pero en cada mercado de fichajes hablamos mucho de estas cosas. Normalmente sé algo al respecto, pero desde luego no lo sé todo».

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A Sven Mijnans sí le gustaría jugar junto a De Bruyne. «Junto con Messi, es el jugador en el que siempre me he fijado. Por supuesto, es un futbolista fantástico. Se podría decir que es un ejemplo a seguir», declaró a ESPN.

Mijnans considera que De Bruyne es un jugador muy versátil. «Arriesga muchísimo con sus pases. Cuando toca jugar fácil, juega fácil, pero tiene muchísima calidad. Siempre da dos, tres, cuatro o cinco pases que te hacen pensar: uf, ahí pasa algo. Tiene ese punto de atrevimiento».

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De Bruyne (35) tiene contrato con el Napoli hasta mediados de 2027, con opción a una temporada más. Transfermarkt estima que el valor actual del belga es de ocho millones de euros.