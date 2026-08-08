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Sam Vreeswijk

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Peter Bosz mete mano dura en el PSV y cambia su once inicial en hasta cinco posiciones

PSV Eindhoven vs Fortuna Sittard
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P. Bosz

Peter Bosz ha revolucionado su alineación para el duelo con el Fortuna Sittard. El entrenador del PSV introduce nada menos que cinco cambios en su once inicial. PSV y Fortuna Sittard arrancan este sábado por la noche a las 20:00. El partido podrá verse en ESPN 1.

Matej Kovár estará, como es habitual, bajo palos en el PSV. En la zaga, Bosz introduce bastantes cambios con respecto al duelo por la Johan Cruyff Schaal.

Kiliann Sildillia y Yarek Gasiorowski pierden su sitio en el once. Mauro Júnior pasa así al lateral derecho, mientras que Noah Fernandez se mantiene como lateral izquierdo. Ryan Flamingo formará el eje de la defensa junto a Armando Obispo.

El sancionado Joey Veerman será sustituido por Paul Wanner. Sven Mijnans sí se mantiene. Guus Til también arrancará en el centro del campo, en lugar de como delantero. En ataque, Ruben van Bommel reaparece como extremo izquierdo. Ricardo Pepi será el delantero centro e Ivan Perisic, el extremo derecho. Eso significa que Dennis Man y Amir Bouhamdi también comenzarán en el banquillo.

El PSV espera proclamarse campeón de liga por cuarta vez consecutiva esta temporada. Sin embargo, en las últimas semanas el conjunto de Eindhoven no ha mostrado su mejor versión.

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Así, el PSV perdió el amistoso contra el Villarreal por 1-3. La semana pasada, además, el PSV también cayó con estrépito en casa en la pelea por la Johan Cruyff Schaal ante el AZ: 0-4.

Mientras tanto, el Fortuna arranca ya su novena temporada consecutiva en la máxima categoría. La pasada campaña, el conjunto de Limburgo terminó en la undécima posición.

Alineación del PSV: Kovár; Mauro Júnior, Obispo, Flamingo, Fernandez; Wanner, Til, Mijnans; Perisic, Pepi, Van Bommel.  

Alineación del Fortuna Sittard: Branderhorst; Wylin, Pinto, Van Ottele, Hubner, Dahlhaus; Oukili, Ihattaren, Brittijn; Zeefuik, Romeny.

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