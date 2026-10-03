Peter Bosz siente pena por Alassane Pléa, según ha dicho en una conversación con el Eindhovens Dagblad. El delantero francés tendrá que volver a pasar por el quirófano tras un año completo de problemas físicos y estará de baja al menos otros tres meses.

Pléa fue fichado en el verano de 2025 procedente del Borussia Mönchengladbach por tres millones de euros. Sin embargo, en su primer partido con el PSV todo salió terriblemente mal.

Tras una entrada de un defensa del FC Twente, se rompió el ligamento cruzado y se quedó tendido sobre el césped con mucho dolor. Pléa no volvió a jugar en toda la temporada.

En la preparación de la actual temporada, el atacante de 34 años volvió a sumar algunos minutos, pero en un entrenamiento de agosto la mala suerte volvió a golpear.

«Estaba allí tirado en el suelo. Fue una imagen terrible, por el año que lleva a sus espaldas», dijo entonces Bosz.

«A posteriori te alegras de que no sea su rodilla, sino otra lesión grave, pero todos estábamos destrozados. Tampoco teníamos ganas de seguir entrenando».

En agosto parecía que Pléa iba a reaparecer en octubre. Sin embargo, la semana pasada Rik Elfrink informó de que no podría jugar hasta 2027 porque tiene que volver a pasar por el quirófano.

«Me afecta mucho su situación. Es muy triste lo que le ha ocurrido y que tenga que quedarse mirando durante tanto tiempo otra vez», dijo Peter Bosz en declaraciones al Eindhovens Dagblad.