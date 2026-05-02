Peter Bosz lo confirma: habló con la KNVB para ser seleccionador de Países Bajos

Peter Bosz conquistó su tercer título liguero consecutivo con el PSV. Aunque se especuló con su salida, a principios de febrero renovó por dos años. La demora se debió, en parte, a la posibilidad de dirigir a la selección.

Su contrato en el Philips Stadion vencía este verano, pero finalmente lo renovó. En una entrevista con ESPN, explica que la demora se debió a varias razones.

«Hubo varias razones para la demora. Una fue la posibilidad de dirigir a la selección holandesa, aunque nunca hablamos con ellos y no estaba cerca».

“Si dicen: ‘Tenemos entrenador y no iremos al Mundial…’, lo entiendo. Esa es su política y hay que aceptarla. Pero no voy a esperar. No quiero quedarme sin nada, a que termine el Mundial y Ronald se quede o a que no me quieran. Puede pasar, es derecho de cada uno. Así que no quería correr ese riesgo”.

De hecho, sonaba como candidato a dirigir a la selección holandesa si Ronald Koeman se marchaba tras el Mundial, pero su renovación con el PSV descarta esa opción a corto plazo.

Además del posible cargo de seleccionador, Bosz debió reflexionar sobre otros factores antes de renovar. «Me pregunté: ¿quiero vivir otra aventura en el extranjero? Sí, me gustaría, pero tendría que ser un club que me motive de verdad. También barajé simplemente dejarlo».

«Me sigo divirtiendo mucho. Renové dos años sobre todo por el club; en otro de Países Bajos no lo habría hecho. Conozco bien a Marcel y Earnest, he jugado con ellos. También a los demás directivos y al Consejo de Supervisión, que no se entromete. Esa tranquilidad es clave para que aquí todo funcione», concluye Bosz.