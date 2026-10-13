¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
imago-sport-1084282035.jpgANP
Rian Rosendaal
Traducido por

Peter Bosz introduce cambios en todas las líneas del PSV en Leipzig

RB Leipzig vs PSV Eindhoven
RB Leipzig
PSV Eindhoven
Liga de Campeones

El PSV juega el martes contra el RB Leipzig en la fase liga de la Champions League. Peter Bosz ya ha anunciado la alineación, con varios cambios respecto a la victoria por 2-0 ante el sc Heerenveen. El duelo europeo en el Red Bull Arena comienza a las 21:00 horas. 

Matej Kovar estará bajo palos en el Red Bull Arena. Sergiño Dest mantiene su puesto como lateral derecho, mientras que Lutsharel Geertruida sustituye a Ryan Flamingo en el centro de la defensa. Armando Obispo será su compañero y Filip Kostic jugará como lateral izquierdo.

Mauro Júnior adelantó su posición al centro del campo tras el descanso del partido del viernes contra el Heerenveen y será titular en esa línea ante el Leipzig. Noah Fernandez pasa así al banquillo. Kodai Sano y Sven Mijnans completan el centro del campo del PSV.

Ivan Perisic regresa al ataque como extremo derecho, mientras que Ruben van Bommel deberá generar peligro por la izquierda. Guus Til será el delantero centro del PSV debido a la lesión de Ricardo Pepi.

Alineación del RB Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; El Aynaoui, Banzuzi; Gruda, Nkunku, Nusa; Cardoso

Próximos partidos
HAA

HAA

Eredivisie

17 oct 2026

PSV

PSV

FCB

FCB

Bundesliga

17 oct 2026

RBL

RBL

Alineación del PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro Júnior, Sano, Mijnans; Perisic, Til, Van Bommel.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google