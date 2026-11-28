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Ya se conoce el once del PSV para el duelo de la VriendenLoterij Eredivisie ante el Go Ahead Eagles. Peter Bosz introduce tres cambios respecto a la dolorosa derrota por 5-1 ante el Real Madrid en la Champions League: Ricardo Pepi, entre otros, será titular. El partido en el Philips Stadion comenzará a las 18:45 y se podrá ver en directo por ESPN 2.

El PSV vivió una noche especialmente frustrante en Madrid, donde el equipo de Eindhoven llegó al descanso por delante en el marcador. Sin embargo, todo se torció en la segunda parte para el conjunto de Bosz, que pese a ello sacó conclusiones positivas de su actuación en la capital española.

«Hicimos muchas cosas bien en un montón de situaciones», explicó Bosz el viernes por la tarde en rueda de prensa. «Eso nos da confianza en que podemos competir a este nivel, incluso fuera de casa. Pero tenemos que ser capaces de hacerlo durante noventa minutos».

Bosz mantiene a Matěj Kovár bajo palos, pero introduce un cambio en el centro de la defensa. No será titular Armando Obispo, sino Yarek Gasiorowski. Lutsharel Geertruida, Filip Kostic y Sergiño Dest repetirán en el once.

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A la defensa del PSV le espera un interesante duelo con Søren Tengstedt, jugador destacado del Go Ahead Eagles, que suma nueve goles y dos asistencias en trece partidos de Eredivisie esta temporada.

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En el centro del campo, Bosz sigue sin poder contar con el capitán Mauro Júnior. Paul Wanner fue titular ante el Real Madrid y tendrá otra oportunidad de demostrar su valía frente al equipo de Deventer.

Sven Mijnans retrocede una línea y formará el centro del campo del PSV junto a Kodai Sano y Wanner. Guus Til empezará en el banquillo.

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El cambio de posición de Mijnans también afecta al ataque del equipo de Eindhoven. Ricardo Pepi será titular por primera vez desde su regreso tras una lesión, mientras que Ruben van Bommel conserva su puesto en la banda izquierda.

Esmir Bajraktarevic jugará por la derecha en lugar de Ivan Perisic, que tuvo que ser sustituido a mitad del partido en Madrid. «Le han hecho pruebas y, por suerte, no es nada grave. Estamos contentos por ello. Pero habrá que ver si eso es suficiente para mañana», dijo Bosz el viernes sobre el croata. Ya se sabe que Perisic no está en la convocatoria.

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Además, una victoria ante el Go Ahead Eagles permitiría al PSV sacar provecho de lo que ocurra en el clásico del domingo, aunque Bosz no quiso pensar en ello durante su rueda de prensa. «Tenemos que rendir y ganar. Solo entonces tendrá sentido fijarnos en nuestros rivales y será un placer ver el partido».

Once del PSV: Kovár; Dest, Geertruida, Gasiorowski, Kostic; Sano, Mijnans, Wanner; Bajraktarevic, Pepi, Van Bommel.