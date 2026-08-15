Peter Bosz, técnico del PSV, ha dado a conocer su alineación para el partido a domicilio contra el Excelsior. Joey Veerman y Sergiño Dest son titulares y disputarán sus primeros minutos de la temporada en la Eredivisie. El recién llegado Kodai Sano empieza en el banquillo. El partido en Róterdam comienza a las 20:00 y podrá verse en directo por ESPN 2.

Matej Kovár estará bajo palos en el PSV, cuya defensa estará formada por Dest, Ryan Flamingo, Armando Obispo y Mauro Júnior.

Al igual que Dest, Veerman regresa tras una sanción. El futbolista de Volendam, vinculado al Borussia Dortmund, formará el centro del campo junto a Paul Wanner y el más adelantado Guus Til.

En la izquierda del ataque, Ruben van Bommel deberá aportar peligro, mientras que Ivan Perisic estará ubicado en la posición de extremo derecho. Ricardo Pepi será el delantero centro.

El regreso de Dest y Veerman deja fuera a Noah Fernández y Sven Mijnans, que tampoco pudieron evitar que el conjunto de Eindhoven dejara escapar puntos de forma sorprendente en la primera jornada contra el Fortuna Sittard (2-2). El Excelsior logró una meritoria victoria por 0-4 ante el SC Cambuur.

Alineación del Excelsior: Van Gassel; Widell, Meissen, Plug, Janssen; Hartjes, Yegoian, Van Vianen; Silva Timas, Garden, Sliti.

Alineación del PSV: Kovár; Dest, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior; Wanner, Til, Veerman; Perisic, Pepi, Van Bommel.







