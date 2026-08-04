Chris Woerts espera que Peter Bosz no termine la temporada en el PSV. Cree que «el efecto se ha agotado» y que el técnico del éxito del conjunto de Eindhoven será destituido pronto.

En Nieuws van de Dag se habló el lunes por la noche de la situación en el PSV. El conjunto de Eindhoven aún no se ha mostrado muy activo en el mercado de fichajes y el pasado domingo el club brabanzón cayó con estrépito en el partido por la Johan Cruijff Schaal (4-0 contra el AZ).

Woerts espera grandes problemas para Bosz esta temporada. «Bosz debería haber sido el nuevo seleccionador, pero ahora va a remolque de los acontecimientos. Después del domingo, está bajo presión internamente en el PSV. Si sigue rindiendo así, no terminará la temporada».

Bram Moszkowicz, también presente en el programa, considera ridícula esa sugerencia. «¿No puedes decir eso basándote en un solo partido?», plantea el abogado.

«No, es más bien la mentalidad. La composición de un grupo así... Ahora entra en su cuarto año. Eso es muchísimo tiempo para un entrenador. Normalmente, para entonces el efecto ya se ha agotado», afirma Woerts.

«Conozco muy bien a Peter. He trabajado con él en el Feyenoord. Es un hombre muy amable y un buen analista, pero lleva demasiado tiempo en el PSV», concluye el experto en marketing deportivo.



