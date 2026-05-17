Peter Bosz emite un veredicto muy claro sobre Joey Veerman tras el enfrentamiento con Ronald Koeman

Peter Bosz, técnico del PSV, defendió el domingo a Joey Veerman y afirmó a ESPN que no tiene «ningún problema» con el carácter del centrocampista.

La semana pasada se supo que Veerman ni siquiera entró en la preselección de 55 jugadores para el Mundial 2026, lo que desencadenó su decepción y una dura crítica a Koeman en ESPN.

A Veerman le molestan sobre todo las ruedas de prensa de Koeman y no entiende por qué su carácter no convence al seleccionador. Bosz, en cambio, sí confía en él.

«Me llevo muy bien con él», afirma Bosz, y añade: «Si hace cosas que no me gustan, se lo digo».

Bosz añade que el jugador entiende perfectamente las críticas y es autocrítico, por lo que su carácter no le supone ningún problema.

Al ser consultado sobre las declaraciones de Koeman, Bosz prefiere no entrar en detalles: «No sé lo que dijo Koeman, así que no voy a responder algo que desconozco».

«¿Si entiendo la frustración de Joey? Entiendo que se sienta mal cuando no es convocado, pero creo que sobre todo le molesta que la gente se aproveche de esas historias. Pero no he oído lo que ha dicho Joey, así que quizá esté interpretando esto de forma injusta por él».