Peter Bosz ha contado más sobre la lesión de Alassane Pléa en la comparecencia de prensa posterior al Excelsior - PSV. Según el entrenador del PSV, el delantero estará de baja unas seis semanas.

Pléa fue fichado el pasado verano por tres millones de euros procedente del Borussia Mönchengladbach. Sin embargo, el delantero sufrió una grave lesión de rodilla ya en el segundo partido de liga.

Como consecuencia, no volvió a jugar en lo que restaba de temporada. El pasado viernes volvió a torcerse todo en el entrenamiento. El francés se quedó tendido en el suelo lesionado tras una acción.

“Estaba allí en el suelo. Fue una imagen terrible, por el año que ha dejado atrás”, arrancó el técnico del vigente campeón.

“Después te alegras de que no sea la rodilla, sino otra lesión grave, pero todos estábamos destrozados. Tampoco teníamos ganas de seguir entrenando”.

“Paré el entrenamiento de inmediato. También se lo noté a los chicos. Todos estaban a su alrededor y no era el momento de continuar”, concluyó Bosz.

Según Bosz, no se espera que Pléa vuelva con el PSV hasta octubre. De momento, Bosz todavía puede contar con Ricardo Pepi y Guus Til como delanteros centro.