Se han multiplicado las dudas sobre el futuro del alemán Jens Wiesing, director técnico del Al Ittihad saudí, tras una serie de resultados negativos que han colocado al entrenador bajo la presión de la afición y de los medios, después de la derrota en el clásico ante el Al Hilal por 2-3 en la Roshn League y posteriormente la caída ante el Shabab Al Ahli emiratí por 1-2 en la Liga de Campeones de Asia Élite. Sin embargo, la postura de la directiva del club parece distinta al estado de enfado que rodea al equipo.

Según informaciones de los medios, que citan a una fuente responsable dentro del Al Ittihad, la directiva no tiene intención de destituir a Wiesing en el periodo actual, pese a las críticas que ha recibido tras los tropiezos en los dos últimos partidos, ya que la dirección lo considera un entrenador con un proyecto a largo plazo y pretende darle el respaldo necesario para alcanzar los objetivos del club.

La derrota ante el Al Hilal había dejado al descubierto errores defensivos que le costaron al Al Ittihad los puntos del encuentro, antes de que los problemas se repitieran frente al Shabab Al Ahli, cuando el equipo encajó dos goles por fallos que el técnico alemán calificó de sencillos, para perder un partido que esperaba resolver y así compensar su tropiezo doméstico.

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Wiesing reconoció después del encuentro asiático que su equipo no ofreció el nivel exigido y subrayó la necesidad de analizar los errores y trabajar para corregirlos.

Pese a las presiones, no parece que la directiva del Al Ittihad esté dispuesta a prescindir rápidamente de su entrenador, con el que firmó el pasado julio un contrato que se extiende hasta 2028. Esta línea refleja el deseo del club de dar al cuerpo técnico la oportunidad de construir una estructura más estable, en lugar de recurrir a un nuevo cambio poco tiempo después de que asumiera el cargo.

En contrapartida, Wiesing estará obligado a aprovechar la confianza de la directiva para corregir las grietas defensivas y mejorar la calidad de las decisiones dentro del campo, sobre todo porque el arranque positivo que ofreció el Al Ittihad elevó el techo de las expectativas e hizo que la afición espere resultados acordes con las ambiciones del club.

Entre el apego al proyecto deportivo y la presión de los resultados, los próximos partidos siguen siendo una prueba importante para la capacidad del técnico alemán de recuperar el equilibrio y demostrar que la decisión de mantenerlo se apoya en indicadores alcanzables.