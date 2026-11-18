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George Ilenikhena, delantero del Al Ittihad saudí, respondió sobre el terreno de juego a Eric Chelle, seleccionador de Nigeria, tras quedarse fuera de la convocatoria definitiva durante el actual parón internacional.

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El Al Ittihad se midió este miércoles al Al Ula, que compite en la Primera División saudí, en las instalaciones del club en Yeda, en un partido amistoso como preparación para la reanudación de las competiciones en las próximas semanas.

El conjunto de Yeda se impuso por 2-0. Ilenikhena firmó el primer gol y, después, el defensa serbio Jan-Carlo Simić añadió el segundo.

El delantero nigeriano mantiene su gran momento con el Al Ittihad desde el inicio de la presente temporada a las órdenes del técnico alemán Jens Wissing, con quien se ha consolidado como el delantero titular del equipo por delante del marroquí Youssef En-Nesyri, después de no haber entrado en los planes del entrenador portugués Francesco Conceição la temporada pasada.

Antes del amistoso ante el Al Ula, Ilenikhena había disputado 15 partidos oficiales con el Al Ittihad en todas las competiciones, en los que marcó 8 goles y repartió 3 asistencias.

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Gracias a ese rendimiento, Ilenikhena fue convocado por primera vez con Nigeria el pasado mes de septiembre y logró marcar en su debut ante Madagascar, en la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

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Sin embargo, Eric Chelle, seleccionador de Nigeria, sorprendió a todos al dejar fuera de su lista al jugador de 19 años durante el actual parón internacional, pese a su brillante actuación en el anterior.

La ausencia del delantero del Al Ittihad provocó el enfado de la afición nigeriana, lo que llevó a Eric Chelle a responder a las críticas antes del duelo ante Tanzania del pasado viernes, en unas declaraciones recogidas por el medio nigeriano Afrik Foot .

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«Estoy sorprendido. Como sabéis, no soy activo en las redes sociales, pero algunas personas me envían muchas cosas. Me sorprende que no haya preguntas sobre el grupo y los jugadores», afirmó el seleccionador de Nigeria.

Y añadió: «Una vez más, si tenéis algo que decirme, podéis acudir a mí directamente y, si quiero daros una respuesta, lo haré».

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Por último, concluyó: «Por ejemplo, he visto a mucha gente hablar de por qué George Ilenikhena no está aquí. ¿Sabéis que sufre una lesión? Antes algunos de vosotros no lo sabíais. Creo que todo el mundo necesita mantener la calma».

Ilenikhena llegó al Al Ittihad en el pasado mercado de invierno procedente del Mónaco francés, pero solo disputó 6 partidos en la segunda mitad de la temporada pasada, en los que no marcó ningún gol.

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Cabe recordar que el Al Ittihad se prepara para enfrentarse al Pakhtakor uzbeko el próximo lunes en el estadio Al Inma de Yeda, en la quinta jornada de la fase de liga de la zona Oeste de la Liga de Campeones Élite de la AFC.

El Al Ittihad ocupa la décima posición de la zona Oeste del torneo asiático con solo 4 puntos, fruto de una victoria y un empate, mientras que ha perdido dos partidos.

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En el plano doméstico, el Al Ittihad es cuarto en la clasificación de la liga saudí con 24 puntos, fruto de 7 victorias, 3 empates y una derrota, a 6 puntos del líder, el Al Hilal.